◇NBA レイカーズ140-126ジャズ(日本時間19日、クリプトドットコム・アリーナ)

レイカーズのレブロン・ジェームズ選手がジャズ戦で今季初出場し、NBAで最長の、23シーズン目をスタートさせました。

坐骨神経痛のためレギュラーシーズン最初の14試合を欠場していた40歳のレブロン選手。

この日のジャズ戦では八村塁選手やルカ・ドンチッチ選手と共にスターターで出場しますが第1クオータは得点なしとなります。

そして第2クオーター、残り8分20秒に左45度の位置から3ポイントを成功させ今季初得点をマークするとアリーナから大歓声があがります。さらに残り43秒にも3ポイントを決めました。

試合はドンチッチ選手が37得点、10アシスト、5リバウンドの活躍でレイカーズが140-126で勝利。レブロン選手は29分37秒の出場で11得点、パスでは味方のブザービーターやダンク、ノールックパスなどで得点を演出し12アシスト、リバウンドは3つ記録。また、この日2本の3ポイントを成功させ、通算2561本をマークし歴代3ポイント成功数6位となりました。

一方、八村選手は第1クオーター残り10分51秒にミドルシュートを決めチーム初得点さらに残り2分18秒には力強いゴール下のシュートを決めます。第2クオーターにもミドルシュートを決め、25分42秒の出場で6得点、4リバウンド、1アシストをマークしました。