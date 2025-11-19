（相澤和樹記者）

「ビジネススーツにコート、羽毛布団も半額。あすからブラックフライデーセールが始まります」

【写真を見る】全国のイオンとイオンスタイルで｢ブラックフライデーセール｣ 半額になる衣類や布団などのラインナップは去年の2.5倍に！11月20日～30日まで開催

全国のイオンとイオンスタイル約600店舗で、11月20日から始まる「ブラックフライデーセール」。アメリカ発祥の大型セールをイオンが導入してから、ことしで10年目となることから、過去最長11日間の開催に。

今回は「超半額祭」と題して、半額となる衣類やふとんなどのラインナップを去年の2.5倍に拡大したほか、食料品ではアトランティックサーモンが約半額、国産黒毛和牛も2割～4割引きになっています。



（イオンリテール 中部カンパニー 井上良和部長）

「物価高というのは、お客様の家計に大きなインパクトがある。お得さを実感いただくことを期待している」



年末商戦のスタートとなるこのセールは、11月20日から11月30日までです。