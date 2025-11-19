湯まわり設備メーカーのノーリツは、「わかすアプリ」内のお湯はり完了ボイスを差し替えるサービス「おふろのずかん」に、声優の江口拓也がボイスを担当する新キャラクターを期間限定で実装することを発表した。

「わかすアプリ」は、スマートフォンで外出先から給湯器のお湯はりや、お湯はり完了ボイスの着せ替え操作ができるアプリだ。2022年より音声着せ替えの声優コラボを開催しており、第4弾となる今回はアニメ『SPY×FAMILY』のロイド・フォージャー役や、『アイドリッシュセブン』の六弥ナギ役などの声を務める江口拓也が担当している。

江口拓也が演じるのは新キャラクター、おふろの神「ユ・ポポ」様だ。

特設サイト「おふろに入る尊き者へ 神託の湯」では、全25種のボイスがランダムに流れる。製品を持っていない人でも、サイトにアクセスすれば新キャラクターボイスを楽しめる。

■江口拓也 コメント・今回の企画を受けたときの感想は？ 最初に目を通した時は、おふろの擬人化的なキャラクターなのかなと思っていて。実際のキャラクターを見たら可愛らしいマスコットキャラのような感じだったのでイメージはいくつか用意していたんですけど、自分が1番最初にキャラクターを見て出てきたイメージで演じました。

・ファンの皆さんにメッセージをお願いします！ おふろの神「ユ・ポポ」様のキャラクターの見た目がかわいらしく、ボイスもバリエーションが豊かなので、ぜひ楽しんでください。おふろに入るのがちょっと面倒くさいなと思っている方も、ぜひ再生して楽しんでもらって、少しでも気軽におふろを楽しめるようになったらいいなと思います。

■関連リンク特設サイト：https://ofuro-time.noritz.co.jp/wakasuapp/picturebook/ofurohairo/