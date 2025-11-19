ニック・ダンラップ、TM未発表の『Qi4D』に関して、契約外で使った『G430 LST』との違いを明かす
＜ダンロップフェニックストーナメント 事前情報◇19日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞
【画像】これがダンラップの『Qi4D』（9°）を構えた顔
海外招待選手のニック・ダンラップが明日開幕する「ダンロップフェニックス」への意気込みを語り、直近で変更したテーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D』について「今季前半はドライバーが課題だったけれど、今週はテーラーメイドの新しいドライバーに替えて今のところいい感じだ」と話した。
「以前使っていたピンのドライバー（G430 LST）だと、ボクはフェードを打ちたいのだけど、その曲がり幅が大きくなりすぎたり、反対にかかりにくくて逆球が出たりしていたんだ。『Qi4D』に替えてから、スピン量の幅が小さくなって弾道も安定した。トウヒットだと1700〜1800回転くらいだったのが2000台前半になって、ヒールヒットでも3000回転くらいに収まった。スピン量が安定したから曲がり幅が少なくなった気がする」（ダンラップ）
PGAツアーで2勝した2024年の1Wスタッツは、平均307.3 ヤード（40位）でFWキープ率は55.25％（164位）だったダンラップ。ところが、今年は平均299.3ヤード（127位）でFWキープ率も51.6％（177位）に落としていた。この課題にコーチと取り組んできて、新しいドライバーでも改善が見られたのだとか。 ローリー・マキロイを代表に、多くの選手が直近で『Qi4D』を投入して結果を出しているように見えるが、ダンラップはどうか。512ヤードのパー4となった4番ホールを例に、そのドライバーの出来もカギとなる宮崎・フェニックスCC。初日からダンラップの1Wスタッツに注目していきたい。
