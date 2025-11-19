鬼頭さくらがステップ最終戦で単独首位発進 與語優奈ら2位
＜京都レディース 初日◇19日◇城陽カントリー倶楽部（京都府）◇6422ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー最終戦の第1ラウンドが終了した。30歳の鬼頭さくらが6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】渋野日向子の朝一スマイルです
4アンダー・2位タイに與語優奈、工藤優海、石田可南子。3アンダー・5位タイには賞金ランキング2位の皆吉愛寿香、山本景子が続いた。賞金ランキング1位の大久保柚季は1オーバー・36位タイ発進。2週前の「明治安田レディス」でステップ史上8人目のアマチュア優勝を挙げた岩永杏奈も同順位で滑り出した。元賞金女王の森田理香子は2オーバー・51位タイで初日を終えた。今大会終了後の賞金ランキング上位2人には、来季のレギュラーツアー前半戦出場権が与えられる。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
京都レディース 初日の結果
ステップ賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子の組み合わせ
日本勢8人参戦！ 米女子最終戦の組み合わせ
松山英樹が出場 国内男子の組み合わせ
【写真】渋野日向子の朝一スマイルです
4アンダー・2位タイに與語優奈、工藤優海、石田可南子。3アンダー・5位タイには賞金ランキング2位の皆吉愛寿香、山本景子が続いた。賞金ランキング1位の大久保柚季は1オーバー・36位タイ発進。2週前の「明治安田レディス」でステップ史上8人目のアマチュア優勝を挙げた岩永杏奈も同順位で滑り出した。元賞金女王の森田理香子は2オーバー・51位タイで初日を終えた。今大会終了後の賞金ランキング上位2人には、来季のレギュラーツアー前半戦出場権が与えられる。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
京都レディース 初日の結果
ステップ賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子の組み合わせ
日本勢8人参戦！ 米女子最終戦の組み合わせ
松山英樹が出場 国内男子の組み合わせ