星野真里、初めてのアコギ練習に笑顔あふれるショット公開 奮闘の様子にファンもほっこり「かっこええ」「新しいチャレンジいいですね」
俳優の星野真里（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。初めてアコースティックギターに触れた練習風景を公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真・動画】「カッケーっス」笑顔でギター練習に奮闘する星野真里
投稿には、フロアに座りながらGibsonギターを構え、少し緊張した面持ちで弦に触れる姿や、先生と笑い合うほっこりショットが並ぶ。「Gibsonを弾いて冬をはじめます まことしやかなギタリストより」「はじめます はじめました」と、照れながらも前向きなメッセージを添えた。
指導役をつとめたのは、親交の深い音楽家・宮崎誠氏。星野は「親仲間で、旅仲間で、寿司仲間のまこっちゃんこと宮崎誠さん @makoto_355 という素晴らしすぎる先生のもと」と紹介し、「Life is short. 今がその時だよ」と、挑戦への思いをつづっている。
投稿には、初めてCコードに挑戦する動画も収録。ぎこちなさの中にもワクワク感が漂い、笑顔の絶えないレッスンの雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には、「かっこええ」「ギターになりたい」「あたらしいチャレンジいいですね」「ギター弾けるなんてカッコいいです」「カッケーっス。何でもやってみるって、いい」「真里さん 頑張って下さいね〜」など、応援の声が多数寄せられている。
【写真・動画】「カッケーっス」笑顔でギター練習に奮闘する星野真里
投稿には、フロアに座りながらGibsonギターを構え、少し緊張した面持ちで弦に触れる姿や、先生と笑い合うほっこりショットが並ぶ。「Gibsonを弾いて冬をはじめます まことしやかなギタリストより」「はじめます はじめました」と、照れながらも前向きなメッセージを添えた。
投稿には、初めてCコードに挑戦する動画も収録。ぎこちなさの中にもワクワク感が漂い、笑顔の絶えないレッスンの雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には、「かっこええ」「ギターになりたい」「あたらしいチャレンジいいですね」「ギター弾けるなんてカッコいいです」「カッケーっス。何でもやってみるって、いい」「真里さん 頑張って下さいね〜」など、応援の声が多数寄せられている。