中山秀征、「詐欺？」と思った旧友からの電話 まさかの出来事を告白【徹子の部屋】
タレントの中山秀征（58）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「ほっこり」“行きつけの蕎麦屋”での中山秀征＆白城あやか夫妻の2ショット
小学生から続けている書道がきっかけで、今年は思いもかけない事が起こったという中山。昨年、来場数3万人を超えて大好評だった「書」の初個展後、40年前に同居生活をしていた仲間で、現在はスマートフォンで作品を制作し世界で活躍するデジタルフィンガーペインターの旧友から、一緒に個展をしないかと誘いの連絡が来た。場所はカンヌ、あの国際映画祭の会場と聞き、とっさに「詐欺？」と思ったと明かす。
現地では自分の書と旧友とのコラボ作品が大好評で、夢のような経験だったという。カンヌへは妻と、留学中のイギリスから合流した英語が達者な四男が通訳として同行した。結婚27年、妻は宝塚の娘役だった白城あやか。結婚後は息子4人の子育てに奮闘していた。
息子の中で両親の後を追いデビューしたのは26歳になる長男・中山翔貴。母親が出演した舞台に衝撃を受けたのが理由だったそう。いつも元気な中山が、息子の芸能界入りのきっかけが自分ではないとテンション低めに話す姿も見られる。
