アイナ・ジ・エンド「私のこっそりやってるクリスマスアカウントがバレる」謎アカウント再始動にファン歓喜
アイナ・ジ・エンドとクリスマスツリーのツーショット写真を投稿する謎のインスタグラムアカウント「クリスイナ（@xmasaina）」が、約1年ぶりに更新された。
【写真】「2025もこの季節が始まりました」“クリスイナ”の2025年初投稿
クリスイナは昨年12月に開設されたアカウントで、アイナとクリスマスツリーを収めた写真が期間限定で投稿されていた。18日には、白いツリーとの新たなツーショットが「2025もこの季節が始まりました」というキャプションとともに投稿され、約1年ぶりに再始動。この更新が一部メディアで取り上げられると、アイナ本人も自身のXで「私のこっそりやってるクリスマスアカウントがバレる」とコメントした。
そんなアイナのXの投稿には、ファンからさまざまなリアクションが寄せられており、「こっそりだったのww」「またこっそり新しいアカウント作っちゃおー!!笑」「絶対広まってほしくなかったアカウントがタグ付けまでされてしまった」「毎年クリスマス楽しみにしてるの本当かわいい」など、微笑ましいコメントが続々と並んでいる。
アイナは、7月期に放送されたテレビアニメ『ダンダダン』（TBS系）第2期オープニングテーマとして自身が作詞作曲を手がけた「革命道中 - On The Way」が大ヒット。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も決定した。
同曲は、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数520.0万回（5,200,358回）を記録し、6位にランクイン。累積再生数は1億16.6万回（100,166,383回）に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
年末に向けて多忙を極めるアイナだが、キュートなクリスマスツリーとの写真が、今年もたくさん公開されることに期待したい。
