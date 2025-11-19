ハリセンボン春菜＆渡辺直美、アメリカ旅行を満喫 ミッキー＆プルートとの豪快ショットに反響「プルートとコントしてるの？」「この2人本当に最高ですね」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が19日までに自身のインスタグラムを更新。タレント・渡辺直美（38）とのニューヨーク＆フロリダ旅行の様子を公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
【写真】「この2人本当に最高ですね」ハリセンボン春菜＆渡辺直美＆ミッキーマウスの3ショット
近藤は「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！ニューヨークとフロリダ！最高に楽しかった!!毎日爆笑!!」とつづり、寝る直前まで話し続けていたという“仲良しエピソード”も披露。「来年にかけて載せてるかもwしつこすぎw」と、今後も旅の写真を投稿していくことを予告した。
今回公開されたのは、「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」内にある人気レストランでのショット。ミッキー＆ミニー、グーフィーなどがテーブルを回ってくれるレストランとして知られ、近藤と渡辺がミッキーと至近距離で撮影した1枚や、プルートに“全力ハグ”される瞬間など、2人のテンションが伝わる写真ばかりが並んでいる。
とくにプルートに抱きしめられたショットでは、近藤が「プルートに一回、吸収合併されてるよね」とコメントするほどの豪快な抱擁シーンも収められており、SNS上でも大きな反響を呼んだ。
コメント欄には、「2人ともかわいいです〜」「プルートに愛されすぎてる笑笑 かわいい」 「直美ちゃんがYouTubeでとある方とディズニー行ったって言ってたのは、はるなちゃんだったんだぁ〜」「うわすごい楽しそう」「プルートとコントしてるの？」「この2人本当に最高ですね直美＆春菜」「楽しすぎるのが伝わってこちらも楽しくなる」など、さまざまな反応が寄せられている。
