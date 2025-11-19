DAIGO、人気子役・倉田瑛茉を絶賛「OIUでした」 ロック風のサンタ衣装で一緒に“うぃっしゅ”
アーティスト・タレントのDAIGO（47）が19日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』（12月12日公開）完成披露先行上映会の舞台あいさつに登壇。クリスマスを先取りしたサンタの衣装に身を包み、トナカイ姿で同じく登壇した子役・倉田瑛茉（5）の声優ぶりを絶賛した。
【写真】カワイイ…！トナカイ姿で登場した倉田瑛茉
この日は、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』や『あなたを奪ったその日から』での天才的な演技が話題となり、映画やCMに引っ張りだこの人気子役・倉田とともに登壇。かわいらしいトナカイのコスチュームを着た倉田を一歩一歩エスコートしたDAIGOは、「還暦のおじいさんをイメージした服装なんですけど」とボケをはさみつつ、「冗談で、サンタクロース。ロック風の衣装を作ってもらいました」と赤いグローブをアピールした。
倉田は、今作でアニメ声優に初挑戦。サンタに手紙を書く少女・ライアン役を演じた アフレコの感想を聞かれ、恥ずかしそうにしながらも「楽しかったけど、ライアンの口に合わせるのが難しかった」と話す倉田に、DAIGOは「難しかったよね〜」とにっこり。自身も「めちゃくちゃ難しかったです」としながら、「えまちゃんのアフレコ出来上がったの聞いたんですけど、OIUでしたよ」とDAI語を披露。倉田に「わかる？」と問いつつも首をかしげられる中、DAIGOは「答えは（O）俺（Y）より（U）うまい」と自信たっぷりに発表し、会場を沸かせた。
物語は、パーシーの郵便貨車に入れ忘れられたサンタ宛ての手紙を届けるため、トーマスとパーシーが奮闘するというもの。くじけそうになるパーシーをトーマスが励ましながら進む中、ついに空を飛ぶサンタクロースがソドー島に現れる。映画にはオリジナルのクリスマスソング3曲が使用されている。
