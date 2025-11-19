INIシングル、発売初日で“自身初”50万枚超え記録 シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」【オリコンランキング】
INIがきょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」が、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に66.8万枚を売り上げ、1位を獲得。自身初の初日で50万枚超えを記録した。
【ライブ写真】漂う無敵感…！立ち姿から美しいINI
同作は、“Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント”をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲が形態別に収録されている。
リリース形態はINIのシングルとしては最多となる14形態。CD＋DVD仕様の「Present ver.」「Cake ver.」、CDのみの「Holiday ver.」、さらにメンバーごとのソロジャケットで展開される「Sweet ver.」全11種で構成される。各形態には応募抽選券やセルカトレーディングカード、ステッカーなどの封入特典が付属する。
10月31日に全国公開された『INI THE MOVIE「I Need I」』の公開を記念し、11月3日には都内で舞台あいさつイベントを実施。メンバー全員が登壇するトークイベントで、対象期間中に『THE WINTER MAGIC』をINI OFFICIAL STOREで予約した購入者が抽選で参加した。
クレジット：オリコン調べ（2025年11月18日付）
