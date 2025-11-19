◇第56回明治神宮野球大会 大学の部 青山学院大 4-0 立命館大(19日、神宮球場)

2025年ドラフトで中日から1巡目指名を受けた中西聖輝投手。神宮球場で見せた圧巻の投球に、中日ファンからも期待の声が高まっています。

この日、神宮球場で行われたのは「第56回明治神宮野球大会」の大学の部、決勝戦。立命館大と青山学院大による対戦となり、青山学院大の先発として中西投手がマウンドにあがりました。すると、9回127球を1人で投げきる力投。6回まではノーヒットに抑えるなど、被安打2、17奪三振、無失点とし、青山学院大の同大会2連覇へ導きました。

この姿にSNSでは「なんで1本釣りできたんだ？」「中西投手、ドラポジすぎる！」「中西劇場すぎたな」「中西ナイスー！中日でも優勝頼む」など、ファンから期待の声があがりました。

24年ドラフトで中日に入団したドラフト1位・金丸夢斗投手は、ルーキーながら今季15試合に先発。なかなか援護にも恵まれなかったものの、2勝6敗、防御率2.61をマークしました。2年連続の“ドラ1投手”の躍動にも期待がかかります。