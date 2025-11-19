¼ê¿ôÎÁÄ§¼ý¥ß¥¹¡¢¿·¤¿¤Ë3·ï¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¡¢5Ç¯Ê¬³ÎÇ§
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤ò°·¤¦»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎµöÇ§²Ä¤ä¸¡ºº¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄ§¼ý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë3·ï¤Î¥ß¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ²áµî5Ç¯Ê¬¤ÎÇ¼Æþ¾õ¶·¤ò²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¤Ä§¼ý1·ï¡ÊÌó11Ëü8Àé±ß¡Ë¤È²áÄ§¼ý2·ï¡Ê·×Ìó2Ëü7Àé±ß¡Ë¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Ä§¼ý¤À¤Ã¤¿´ôÉì¸©¤ÎÆ«¼§´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢µ¬À©°Ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÄÌÃÎ½ñ¤òÁ÷¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²áÄ§¼ý2·ï¤ÏËÜÍè¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁËÌ³¤Æ»°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤ÎÌó1Ëü8Àé±ß¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤ë5Ç¯¤Î»þ¸ú¤¬²á¤®¤Æ¤ª¤êÊÖ´Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤Ïº£Ç¯2¡Á10·î¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÄ§¼ý¥ß¥¹¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£