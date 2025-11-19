東京−苅田航路が再編

商船三井さんふらわあは2025年11月17日、東京−苅田（福岡県苅田町）のRORO航路で宮崎への寄港を2026年2月5日から開始すると発表しました。

RORO（Roll-on Roll-off）船はトラックやシャーシごと輸送する貨物船の一種で、同社は旅客も乗せるフェリー航路4つの他に、東京ー博多、東京−苅田のRORO航路2つを運航しています。

東京−苅田航路では現在、上り（東京行き）の一部で宇野（岡山県玉野市）に寄港していますが、新たに週2回の宮崎寄港を開始します。宮崎には木・土曜日の14時着／18時発、東京着は土・月曜日の6時です。これにより、南九州を含む九州全域をカバーする輸送ネットワークの強化を図るとしています。

これにともない、東京発・苅田発・宇野発の発着時間、便数も変更されます。なお、宇野には週1回、火曜日の寄港となります。

なお、この航路は2003年デビューの「むさし丸」のほか、2025年1月に苫小牧（北海道）−大洗（茨城）のフェリー航路で新造船「さんふらわあ ぴりか」のデビューにともない引退した「さんふらわあ だいせつ」（2001年竣工、元東日本フェリーのニューれいんぼうらぶ）がRORO船として就航しています。

「だいせつ」の宮崎寄港は毎週土曜日、宇野寄港は毎週火曜日となる予定です。