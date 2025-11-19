藤あや子、ラオス織物の帯で決めた上品“着物コーデ”に反響「わぁ〜素敵〜♪」「着物にピッタリ」「似合ってますねぇ」
歌手の藤あや子（64）が18日、自身のブログを更新。「京都で見つけたラオス織物の帯」で決めた、着物姿を披露した。
【写真】「わぁ〜素敵〜♪」「着物にピッタリ」ラオス織物の帯で決めた着物姿の藤あや子
藤は、黒を基調にした着物に、紫やネイビー、ダークストレートグレー風の落ち着いたカラーリングの糸で模様がデザインされたラオス織物の帯を締めニッコリ。「モダンなデザインと繊細な織り模様は着物にも合いますよね」とうれしそうにつづった。
ラオス織物の“ナーガ”文様については「2023年ユネスコ無形文化遺産に登録されました！」と紹介し、「愛子様の初めての海外公式訪問地ラオス テレビを観ながらどんな国なのか想いを馳せております」とコメントした。
ファンからは「わぁ〜素敵〜♪」「着物と一緒に誂えたのかと思いました。すごく合ってますね。黒に繊細な模様が映えます」「着物にピッタリ素敵な帯です」「あや子さん美しい」「似合ってますねぇ 可愛いなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
