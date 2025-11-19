Px8 S2 McLaren Edition

Bowers & Wilkinsは、McLarenとコラボしたワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」を11月20日に発売する。日本国内1,000台限定で、価格はオープン。市場想定価格は157,300円前後。従来のコラボモデルはMcLarenディーラーや百貨店でなければ購入できなかったが、Px8 S2 McLaren EditionはECサイトを含む、Bowers & Wilkinsヘッドフォン取扱店でも購入できる。

ベースとなっているのが、最新の最上位ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」。McLaren Automotive、およびMcLaren Formula 1チームとのコラボにより、McLarenを象徴するパパイヤ・オレンジとアンスラサイト・グレーを各部に採用。さらに、ヘッドバンドとイヤーカップにMcLarenのスピードマークを配置している。

楕円形のロゴプレートは、ダイヤモンドカットで縁取り。イヤーパッドとヘッドバンドには、メモリーフォームクッションを採用。柔らかく高級感あふれるナッパレザーも使っている。

カラー以外の特徴は、Px8 S2と同じで、音質にも違いはない。なお、キャリングケースにもMcLarenのロゴが使われている。

B&WとMcLarenのパートナーシップは10年に渡り、そこから生まれた4作目の製品となる。

カスタムメイドの40mmカーボンコーン・ドライブユニットを内蔵し、ディテール、解像度、空間表現を高めている。このユニットを、イヤーカップ内に最適な角度をつけて配置している。

QualcommのaptX Adaptive(96kHz/24bit)と、aptX Losslessコーデックに対応。B&Wが新たに開発したDSPを搭載し、高解像度サウンドを実現。「Bowers & Wilkins Music」アプリで設定・操作もできる。アクティブノイズキャンセリング機能も搭載。外音取り込みモードの切り替えや、ヘッドフォンのバッテリー残量の確認などもアプリから可能。