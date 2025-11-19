雲南省普洱（ふじ）市の大開河梅子コーヒー農園で、コーヒー豆を天日干しする従業員。（１月７日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）

【新華社北京11月19日】1杯のコーヒーから、中国市場の潜在力の大きさを知ることができる。中国のコーヒー消費量は2010年以降、15％以上の年平均成長率を保ち、世界平均の2％を大きく上回っている。現存するコーヒー関連企業数は25万社を超え、今年1〜10月の登録数は前年通期を上回った。

市場の大きさは伸び率だけでなく、余地の広さにも表れている。24年の中国コーヒー産業の規模は3千億元（1元＝約22円）を超え、1人当たりの年間消費量は22.24杯に達した。1人当たり消費量は欧米や日本、韓国などに後を取るが、これも中国のコーヒー消費市場に大きな成長性と余地があることを示している。

中国の都市部の街中を歩くと、スターバックスなどの世界的コーヒーチェーン大手もあれば、瑞幸珈琲（ラッキンコーヒー）、庫迪咖啡（Cotti Coffee）、MANNER COFFEE（マナーコーヒー）など中国発の新興チェーンもある。他とは異なる雰囲気や個性を打ち出したオーナーが経営するコーヒー店や、スペシャルティコーヒー店も次々に誕生している。1人当たり国内総生産（GDP）の上昇に伴い、国内需要は「物質型」消費から、QOL（生活の質）の向上を重視した「サービス型」と「体験型」消費にシフトしつつある。また、音楽、文化・旅行、スポーツ、無形文化財などとコーヒーのコラボレーションも広がり、人々はたった1杯のコーヒーではなく、エモーショナル（情緒的）な体験、文化的シンボル、ライフスタイルを購入していると言える。

２０２５年中国国際サービス貿易交易会のオーストラリアブースで、コーヒーを選ぶ人たち。（９月１４日撮影、北京＝新華社記者／李鑫）

消費サイドの規模の拡大と高度化は、国内コーヒー産業の成熟と発展をけん引している。上海市にあるコーヒーに特化した貿易プラットフォーム「虹橋国際コーヒー港」では、生産、研究開発、ライブ配信、デザインなど各サイクルの企業が集まり、「種子からカップまで」の整った産業エコシステムを構築している。江蘇省昆山市は制造業の強力な基盤を活かし、世界的に影響力を持つ1千億元規模のコーヒー産業を打ち立てた。越境電子商取引（EC）サイトでは、中国製のスマートコーヒーマシンなどが海外でよく売れている。

中国のコーヒー産業は消費サイドから産業チェーン全体の連携まで、原料の産地からクリエーティブセンターまで、初期段階の「後追い」から、多くの分野における「並走」、さらには細分化分野の「リード」へと、大きく飛躍しつつある。