インターステラテクノロジズ株式会社は2025年11月19日、小型人工衛星打ち上げロケット「ZERO（ゼロ）」初号機の新たな顧客として、日米の3衛星が決定したと発表しました。

今回追加されたのは、「東京大学 宇宙資源連携研究機構（CSRI）」、米国の私立学校「Fulton Science Academy」、米国企業「Lothan Space」の3機関です。同社はこれらの教育・研究目的のキューブサットについて、打ち上げ契約を締結したとしています。

【▲ インターステラテクノロジズの小型人工衛星打ち上げロケット「ZERO」のイメージCG（Credit: インターステラテクノロジズ）】

この3衛星の追加により、ZERO初号機に搭載される衛星は日本・アジア・米国の計7機となります。また、自社の衛星分離機構の実証を行う韓国・DALRO Aerospaceを含め、ZERO初号機の顧客は計8企業・団体・大学に拡大しました。

同社によると、通常は「打ち上げ実証」の意味合いが強いことが多いロケット初号機で、民間顧客の衛星を複数獲得するのは世界的にも珍しいケースだといいます。各顧客は、ロケットへの衛星組み込みまでの一連の流れを経験し、自らの技術を宇宙空間で試す貴重な機会として、本ミッションに参加しているとしています。

ZERO初号機の顧客一覧

インターステラテクノロジズが公表しているZERO初号機の顧客は以下のとおりです。

各新規顧客と衛星ミッションの概要

東京大学 宇宙資源連携研究機構（CSRI）

Ocullospace（シンガポール）Wolfpack キューブサット開発チーム（米国）DALRO Aerospace（韓国）※衛星分離機構の軌道上実証を担当大阪公立大学 小型宇宙機システム研究センター（SSSRC、日本）東京都市大学（日本）東京大学 宇宙資源連携研究機構（CSRI、日本）※今回新規追加Fulton Science Academy（米国）※今回新規追加Lothan Space（米国）※今回新規追加

東京大学 宇宙資源連携研究機構（CSRI）は、月面開発に向けた宇宙資源開発拠点（SX拠点）として、資源の持続的な利用に関する研究開発を進めている組織です。今回のZERO初号機では、宇宙空間での資源利用技術の初期的な実証試験を行う計画です。

搭載物：3Uサイズのキューブサット衛星（約30cm × 10cm × 10cm、質量約5kg）目的：宇宙空間での資源利用技術を実証し、材料利用やエネルギー循環の可能性を検証すること

このミッションを通じて、将来の月面や小惑星での本格的な資源利用ミッションに向けた基盤技術と知見の蓄積を目指すとしています。

Fulton Science Academy（米国）

Fulton Science Academyは、STEM分野（科学・技術・工学・数学）に特化した米国の私立学校で、学生主体の航空宇宙プロジェクトに力を入れている教育機関です。小学生から高校生までの学生が参加し、キューブサットの設計・製造・運用を行う衛星プロジェクトを推進しています。

搭載物：1Uサイズのキューブサット衛星「KorucuSAT-2」（約10cm × 10cm × 10cm、質量約1kg）目的：シリコン負極を用いたバッテリー技術を地球低軌道で検証し、その性能を評価すること特徴：世界中のユーザーがテレメトリや各種データにアクセスできる仕組みを備え、教育・技術の両面で視野を広げることを目指す衛星ミッション

この衛星を通じて、次世代の航空宇宙分野の人材育成、小型衛星技術の進展、国際的な宇宙探査協力の強化を図るとしています。

Lothan Space（米国）

Lothan Spaceは、自律的かつリアルタイムな軌道上データ処理を可能にする、AI搭載衛星コンステレーションの構築を目指す企業です。長期的には、地球低軌道から深宇宙探査まで、多様な宇宙アプリケーションに先進的なAI技術を統合することをビジョンとして掲げています。

今回のプロジェクトでは、学生団体「Fremont Student Makers」に打ち上げ機会を提供し、彼らが初めて手がける1Uキューブサットの軌道投入を支援します。

搭載物：1Uサイズのキューブサット衛星（約10cm × 10cm × 10cm、質量約1kg）目的：Fremont Student Makersの高校生らに、衛星の開発から運用まで一連のプロセスを実体験してもらう教育的ミッション

この取り組みは、高校レベルでのSTEM教育を後押しするとともに、Lothan Spaceが教育支援にも重きを置いている姿勢を示すものだとしています。

