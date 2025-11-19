【中継】伊東市長選挙への再出馬を表明した田久保前市長…会見が行われた伊東市から最新情報をお伝え（静岡）
（伊東市から中継）
（伊藤 薫平 キャスター）
つい先ほど、出馬会見が終わった伊東市八幡野のコミュニティセンターです。こちらの3階で行われていたのですけれども、こちらどんな地域かといいますと、八幡野、あちらメガソーラー建設反対の看板がありますね。八幡野地区というのは、田久保前市長自身も建設反対の代表を務めていました。ですので、お膝元の一つで出馬会見を始めたということになります。
そして、こちらには3階に支援者の人達が、事前に20人くらい集まっていらっしゃったので、お話を聞くこともできました。市役所の中からも、今回5か月ではありますが、「課題も見ている」「問題の優先順位が分かっているはずだ」というような話をしていました。そして、「針の山の上に立ち、戦っているんです、田久保さんは」と。熱狂的な支援者がいらっしゃるなという印象がありました。
ただ、今後、こういった課題もありそうです。公職選挙法では、法定得票数というのがありまして、有効投票総数の4分の1以上に達すれば当選ですが、達しないと再選挙ということで、今回、候補者が大勢出ていますので、票が割れて再選挙になる可能性もあると。田久保さん、このあたり、特定の支援団体があるわけではないので、とにかく、「もう頑張るだけです」という話はしていて、目標数は語っていません。
ただ、市長選、今後かなり難しい、読めない展開になりそうです。