（伊東市から中継）

（伊藤 薫平 キャスター）

つい先ほど、出馬会見が終わった伊東市八幡野のコミュニティセンターです。こちらの3階で行われていたのですけれども、こちらどんな地域かといいますと、八幡野、あちらメガソーラー建設反対の看板がありますね。八幡野地区というのは、田久保前市長自身も建設反対の代表を務めていました。ですので、お膝元の一つで出馬会見を始めたということになります。





そして、要旨としては、美しく強く豊かな素晴らしい街、伊東という言葉を複数回使いました。いろいろな課題があります。インフラであったり、防災であったり、公共交通の問題がありますと。全て最優先で取り組みたいという話はありました。ただ、問題となってきた学歴詐称疑惑に関しては、またも明言を避けたということになっています。そして、こちらには3階に支援者の人達が、事前に20人くらい集まっていらっしゃったので、お話を聞くこともできました。市役所の中からも、今回5か月ではありますが、「課題も見ている」「問題の優先順位が分かっているはずだ」というような話をしていました。そして、「針の山の上に立ち、戦っているんです、田久保さんは」と。熱狂的な支援者がいらっしゃるなという印象がありました。ただ、今後、こういった課題もありそうです。公職選挙法では、法定得票数というのがありまして、有効投票総数の4分の1以上に達すれば当選ですが、達しないと再選挙ということで、今回、候補者が大勢出ていますので、票が割れて再選挙になる可能性もあると。田久保さん、このあたり、特定の支援団体があるわけではないので、とにかく、「もう頑張るだけです」という話はしていて、目標数は語っていません。ただ、市長選、今後かなり難しい、読めない展開になりそうです。