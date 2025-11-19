²òÂÎ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤·¤Ü¤ó¤ÀÉ÷Á¥¡×¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë1¥«·î
¡¡¡Ö¤·¤Ü¤ó¤ÀÉ÷Á¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤¬²ñ´üÃæ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò²û¤«¤·¤àÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ïº£¡¢²òÂÎ¹©»ö¤¬¿Ê¤à¡£ÊÄËë¤«¤é1¥«·î¤¬²á¤®¤¿¸½ÃÏ¤òµ¼Ô¤¬Êâ¤¤¤¿¡£
¡¡Åì¥²¡¼¥ÈÂ¦¤«¤é²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¡£¤Ý¤Ä¤ó¤ÈÀµºÂ¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Áü¤¬¼ä¤·¤²¤À¡£¥ê¥ó¥°ÆâÂ¦¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»þÀÞ¹Ô¤¸ò¤¦¡£Ä»¤¬Íã¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥¦¥§¡¼¥È´Û¡£Íã¤ÏÇò¤¤¹üÁÈ¤ß¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¿ÊÄ½¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÂ¤¤ë»þ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²õ¤¹¤Î¤ÏÍ½Äê¤è¤ê1½µ´Ö¤âÁá¤¤¡×
¡¡1¼þÌó2¥¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¡¢ËÌÅìÉôÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ß¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡£³¬ÃÊ¤Ç¾å¤ë¤È¡¢³°ÊÉ¤¬²õ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¡¢Æþ¤ê¸ýÉôÊ¬¤ËÌÚºà¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ´Û¤¬»ë³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Í·¶ñ¤Ï¾Ã¤¨¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°Â¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤ä²«¡¢ÎÐ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¤»¤ï¤·¤Ê¤¯Àû²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤À¡£³«¶ÈÍ½Äê¤Ï2030Ç¯¡£²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤âºÆ³«È¯¤¬¹µ¤¨¤ë¡£