12月19日に公開される『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の日本版声優として、東地宏樹、小松由佳、菅生隆之、早見沙織、内田雄馬、バトリ勝悟、香月萌衣、内田真礼、楠大典、清水はる香、田村睦心、山路和弘の出演が発表され、あわせて日本語吹替版予告と特別アフレコ映像が公開された。

参考：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告

本作は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続く、シリーズ第3弾。前2作に続き、ジェームズ・キャメロンが監督を務めた。

パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク（サム・ワーシントン）はナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をする。2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では家族を築いたジェイクらが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。そして最新作『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、かつてない“炎の決戦”が始まる。

主人公ジェイク役の東地をはじめ、ネイティリ役の小松、クオリッチ役の菅生、キリ役の早見、スパイダー役の内田、ロアク役のバトリ、トゥク役の香月、ツィレヤ役の内田、トノワリ役の楠、ロナル役の清水が前作に続いて続投する。さらに、本作で新たに登場するキャラクター、アッシュ族のヴァラン役として田村、空の民の族長ペイラック役として山路がそれぞれ参加する。

公開された日本語吹替版予告では、波乱の運命を生きてきたジェイクの力強い声や、ヴァランの恐怖を感じさせる声など、声優陣が吹き込むキャラクターたちの活躍が描かれている。

あわせて公開された特別アフレコ映像では、ジェイク役の東地、ヴァラン役の田村らのアフレコの様子が、キャラクターとともに映し出されている。

また、発表に際して、声優陣からのコメントも到着した。

【コメント】・東地宏樹（ジェイク・サリー役）

ジェイク・サリー役の東地宏樹です。『アバター』もいよいよ3作目！今回の『アバター・ファイヤー・アンド・アッシュ』も現代の最先端の技術を駆使し、壮大な素晴らしい作品になっております！新たな敵『ヴァラン』の登場、人類とナヴィとの共存と敵対。そして、愛する家族との葛藤。見どころ満載です！がんばれジェイク!!収録も心を込めて、愛を込めて、気合い入れて頑張りました！是非ともご期待下さい♪

・小松由佳（ネイティリ役）

前回は余りに衝撃的な結末を迎えて打ちひしがれた母、ネイティリ。あのあと彼女がどうやって立ち直っていき、どうやって家族を守るのか、そして物語の軸になっていくであろう子供たちの未来がどうなるのか、心配でなりません！ 一方で、また新たな技術を駆使して一体どんな新しい世界が作られたのかを見ることが、ドキドキワクワク、楽しみで仕方ありません。早く映画館で体感したい！

・田村睦心（ヴァラン役）

ヴァランという役のイメージを掴むことは難しかったです。アフレコ前の今はテストでどんな風に声を当ててみようかワクワクしています。ディレクションもどんな感じでいただけるのかとても楽しみです。ヴァランは野生味がありつつ妖艶でミステリアスな雰囲気があると思っているので、うまくそれらを出せていけたらいいな.…..と思っています！ 頑張ります！

・早見沙織（キリ役）

ついに公開される三作目の『アバター』に、前作に続きキリの吹き替えとして参加できることを心より嬉しく思います。まだ明かされていない謎や、タイトルにあるファイヤーという要素に関してなど、どのように描かれているのかとても楽しみです。ぜひ、劇場の大きなスクリーンでご覧ください！

・菅生隆之（クオリッチ役）

またもや復活したクオリッチ大佐。第一作目から日本語吹替版に参加させて頂き、身の引き締まる思いです。大きな任務、地球への思い、そして息子スパイダーへの思いを胸に、厳しくクールではありながらも血の通った男として演じたいと思っています。この壮大な物語と最高峰の映像美。吹替え版もキャスト、スタッフ一丸となって作り上げました。どうぞ劇場の大きなスクリーンでご堪能ください。

・バトリ勝悟（ロアク役）

引き続き壮大なアバターの世界に入ることができて感激です！前作では兄の背を追いかけていたロアクが、今作ではきっと、その意思を継ぎ家族を守り、周りに勇気を与えられるような人物に成長してくれるのでは？と期待してます。自分の身も引き締まる思いです。楽しみでなりません。

・内田雄馬（スパイダー役）

アバター3年ぶりの続編ということで、とてもワクワクしています。今回もスパイダーの吹替をやらせていただけることが光栄です。『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ぜひ劇場でお楽しみください！

・内田真礼（ツィレヤ役）

みなさん、こんにちは！ツィレヤの吹き替えを担当させていただきました、内田真礼です。またアバターの世界に帰ってこられて、嬉しく思います！新しいキャラクターたちがPVでも見ることができるので、どんなストーリーが待っているのかワクワクしています。私も劇場公開を楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド映画部）