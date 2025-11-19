「なんだ…！この子」ミラーに映ったのはゾッとする視線で見つめる子ども…悲しい事故が伝える警告だった【作者に聞いた】
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回はXに投稿されているなかから漫画「カーポート(1)〜(3)」を紹介するとともに、著者に子供が親の車に轢かれる事故などについても話を聞いた。
■悲しい事故が起こらないように
「以前、コンビニの駐車場で車と子供が関わる事故を目撃したことがあります」と語るのは作者・色白ゆうじろうさん。一瞬の不注意が招いた取り返しのつかない結果に恐ろしさを感じ、「その恐ろしさを怪談にしようと思ったのです」と制作のきっかけを教えてくれた。
本作「カーポート」はサラリーマンであるTさんが自宅にて洗車をしている様子からはじまる。3歳の娘はお昼寝中、仮にもし、ぐずったりして起きてきてもすぐ気づけるようにと開けられた玄関のドア…。まさにありふれた光景である。
数時間後、洗車が終わり車を下げようと運転席に乗り込んだTさん。しかし次の瞬間、サイドミラー越しに、包帯をぐるぐると巻いた子供が恐ろしい形相でこちらを見ていることに気づく。驚いて車から降り確認すると、運転席からは見えない右後輪の位置に寝ているはずの3歳の娘の姿が!?
包帯の子供のおかげで痛ましい事故を回避することができたTさんは、後日その一部始終を近所のお婆さんに話すことに。すると、前の家主が駐車場で我が子を轢き、亡くしてしまったのだという事実を知り、驚愕するのであった…。
色白ゆうじろうさんは最後に、「ニュースで目にすると非常に痛ましい気持ちになり、自分自身に置き換えて考えると胸が張り裂けそうです。こういった事故が起こらないことを日々願っています」とメッセージを残してくれた。"幽霊"や"怪異"が怖いだけじゃない、そんな真の恐怖が描かれている本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
