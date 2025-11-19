DAIGO、9年ぶり出演で変化 1歳10ヶ月の息子は「きかんしゃトーマスがバズってる」
アーティスト・タレントのDAIGO（47）が19日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』（12月12日公開）完成披露先行上映会の舞台あいさつに登壇。9年ぶりの「きかんしゃトーマス」シリーズ出演の感想を明かした。
本作では、2016年公開の『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』で紫色のタンク機関車ライアン役を演じたDAIGOが、9年ぶりにシリーズに帰還。今回はサンタクロース役を務める。機関車や車以外の役をゲスト声優が務めるのは初めてで、3D版・2D版をまたいで出演するのもシリーズとしては異例となる。
16年1月に俳優の北川景子との結婚を発表し、20年9月に長女が、24年1月に長男が誕生したDAIGO。本作出演について、「正直僕にとっては、僕にとってのクリスマスプレゼントかっていうくらいうれしかった」としたうえで、「9年前は子どもがいなかったので」と前作からの変化を明かした。「下の子が1歳10ヶ月くらいなんですけど、電車とか車とかに大ブームが起こっていて。すごくいいタイミングでオファーをいただいて」と告白し、「案の定、息子もトーマス、いまバズってるんですよね。大好きなんです。だからうれしいですよね」とにんまりと語った。
物語は、パーシーの郵便貨車に入れ忘れられたサンタ宛ての手紙を届けるため、トーマスとパーシーが奮闘するというもの。くじけそうになるパーシーをトーマスが励ましながら進む中、ついに空を飛ぶサンタクロースがソドー島に現れる。物語は、パーシーの郵便貨車に入れ忘れられたサンタ宛ての手紙を届けるため、トーマスとパーシーが奮闘するというもの。くじけそうになるパーシーをトーマスが励ましながら進む中、ついに空を飛ぶサンタクロースがソドー島に現れる。映画にはオリジナルのクリスマスソング3曲が使用されている。
