「たとえ今季100点取っても…」相変わらずゴール量産中の32歳が考えるバロンドール受賞条件「ハーランドも同様だ。どの選手にも当てはまる」
ハリー・ケインが相も変わらず絶好調だ。
バイエルン・ミュンヘンに加入して３年目の今季もゴールを量産。ブンデスリーガ得点ランキング首位を独走する13点を挙げている。公式戦全体では17試合で23点をマークしているほか、欧州予選史上初の全勝＆無失点でワールドカップ出場を決めたイングランド代表でも、キャプテンとして牽引する活躍を見せている。
ただ、このまま点を取り続けて圧倒的な記録を残せば、個人賞最高の栄誉バロンドールを手にできるかと言えば、そうではない。英紙『Mirror』によれば、代表通算112試合78得点を誇るケインは、こう考えを示した。
「今シーズン100得点しても、チャンピオンズリーグやワールドカップで優勝しなければ、おそらくバロンドールは受賞できないだろう。アーリング・ハーランドも同様だ。どの選手にも当てはまる。メジャータイトルを勝ち取らなければならない。バイエルンの今シーズンの戦いぶりを見ると、我々は絶好調だと言える。
間違いなくチャンピオンズリーグの優勝候補の一角だ。だからおそらく、それが僕の受賞確率を少し高めてくれるだろう。イングランド代表も同様だ。僕らは優勝候補の一角として大会に臨む。ワールドカップイヤーなどの年は、常に興奮と話題、騒ぎが渦巻くものだ。今この瞬間に集中し続けることが大切だ」
年末年始もぶっ通しで試合が続くプレミアリーグとは異なり、ブンデスリーガではウインターブレイクが設けられる。ケインは束の間の休息期間を非常にポジティブに捉えているようだ。
「あと６週間で良い休みが取れる。良い感じだよ。その休みはチームにとってプラスになるし、クラブと代表で順調にいけば、バロンドールのような栄誉の候補に確実に名を連ねられるだろう」
昨季にブンデスリーガを制し、ついに無冠の帝王を脱却した32歳は、ビッグタイトルも手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
バイエルン・ミュンヘンに加入して３年目の今季もゴールを量産。ブンデスリーガ得点ランキング首位を独走する13点を挙げている。公式戦全体では17試合で23点をマークしているほか、欧州予選史上初の全勝＆無失点でワールドカップ出場を決めたイングランド代表でも、キャプテンとして牽引する活躍を見せている。
ただ、このまま点を取り続けて圧倒的な記録を残せば、個人賞最高の栄誉バロンドールを手にできるかと言えば、そうではない。英紙『Mirror』によれば、代表通算112試合78得点を誇るケインは、こう考えを示した。
間違いなくチャンピオンズリーグの優勝候補の一角だ。だからおそらく、それが僕の受賞確率を少し高めてくれるだろう。イングランド代表も同様だ。僕らは優勝候補の一角として大会に臨む。ワールドカップイヤーなどの年は、常に興奮と話題、騒ぎが渦巻くものだ。今この瞬間に集中し続けることが大切だ」
年末年始もぶっ通しで試合が続くプレミアリーグとは異なり、ブンデスリーガではウインターブレイクが設けられる。ケインは束の間の休息期間を非常にポジティブに捉えているようだ。
「あと６週間で良い休みが取れる。良い感じだよ。その休みはチームにとってプラスになるし、クラブと代表で順調にいけば、バロンドールのような栄誉の候補に確実に名を連ねられるだろう」
昨季にブンデスリーガを制し、ついに無冠の帝王を脱却した32歳は、ビッグタイトルも手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番