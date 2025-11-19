日本と中国の間の緊張感が高まり、中国政府が日本への渡航を避けるよう呼び掛けていることに絡み、吉村知事は「一日も早く打開に向けて進んでほしい」としました。

【写真を見る】「打開に向けて進んでほしい」高まる日中の緊張感 吉村知事は早期の事態の沈静化求める 現時点で県内の観光業に影響なし（山形）

現時点で県内の観光業に影響は出ていないということです。

これは、台湾有事に関する高市総理の国会答弁に中国側が反発し、中国政府が日本への渡航を避けるよう呼び掛けるなどしているものです。

県内にもインバウンドによる観光客が訪れている中、きょうの定例会見で吉村知事は、現時点で県内の観光業に影響はないとしました。





吉村知事「県内の観光事業者に聞き取りを行いました。そうしたところ現時点では、中国・香港からのキャンセルや問い合わせなどはなく、影響は出ていないと伺っています」

今後の対応については「外交の話について答えることは控える」としながらも早期の事態の沈静化を求めました。

吉村知事「ある日突然、状況が変わってですね、今大変な状況になっているが、様々な対話の努力を続けていただいて、一日も早く打開に向けて進んでほしいなと思う」

■モンテディオ山形の新スタジアム建設については

また、天童市で建設が進むモンテディオ山形の新スタジアムについて、モンテディオフットボールパークが５０億円の出資を予定していた企業と関係を解消したことについて、吉村知事は「報道で承知している」としました。

吉村知事「順調に進んでほしいと思っていたからその時点でびっくり驚いた。どうしてそうなったのかな」

そのうえで、建設主体であるモンテディオフットボールパーク側が「年内に資金調達にメドをつける」という姿勢であることから、まずは「それを注視する」としました。

今後の支援などの必要性については、「資金調達の状況を注視し、その後適切に判断する」などとし、具体的な対応などについては明言しませんでした。

新スタジアムの建設費用はおよそ１５８億円で、モンテディオフットボールパークは当初、国や県、天童市のほか、民間から出資を受け調達できるとしていましたが、現在そのうちのおよそ５０億円が足りないとされています。