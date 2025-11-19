中国の宅配便市場規模、11年連続で世界首位を維持

中国の宅配便取扱量は2024年、前年比21．5％増の1750億8000万件に達し、売上高は同13．8％増の1兆4033億5000万元（約30兆6600億円）となりました。中国の宅配便市場規模は11年連続で世界首位を維持し、月平均取扱量が100億件を超える飛躍的な発展を遂げました。

これらのデータは、中国国家郵政局発展研究センターが11月18日、中国東部浙江省杭州市桐廬県で開催された2025（第6回）宅配業界大会で発表された「世界宅配業発展報告（2025）」で明らかになったものです。

中国国家郵政局発展研究センターの責任者によると、2024年の世界宅配便市場の売上高と世界GDPの比率は2022年の0．56％から約0．58％に上昇し、世界経済成長に対するけん引効果が継続して強化されています。電子商取引が急成長する中、宅配業は基礎的なサービスを提供し、消費と物流を促し、世界の一人当たりの宅配便利用量は前年比16％増の33件となりました。

報告によると、2024年の世界の宅配便取扱量は前年比17．49％増の約2679億件、売上高は同14．05％増の約4兆6037億元（約101兆円）に達したとのことです。報告はさらに、今年の世界宅配便市場の取扱量は3000億件を超え、売上高は5兆元（約110兆円）を突破すると予測しています。（提供/CRI）