YMO、1979年開催のワールドツアーを収めたボックスセットよりロンドン、パリ公演を単独発売

YELLOW MAGIC ORCHESTRAが1979年に行った初のワールドツアーの全貌を伝える完全生産限定ボックスセット『YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY』からの単独発売シリーズの第2弾、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/16/1979』（1979年10月16日ロンドン、ザ・ヴェニュー公演）、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 10/18/1979』（1979年10月18日パリ、テアトル・ル・パラス公演）が、11月19日にリリースされた。

■ダウンロード＆ストリーミング配信もスタート

両公演とも第1弾（1979年8月4日ロサンゼルス、グリーク・シアター公演）同様、CDとアナログLPがリリースされ、CD版は高品質Blu-spec CD2仕様となる。LP版は、ボックスセット全体のミックス／マスタリングを手掛けた世界的エンジニアGOH HOTODAがカッティング素材をアナログテープで供給、ピッコロオーディオワークスの松下真也がディスクカッティングを担当した。また、同時にダウンロード／ストリーミング配信も開始された。

既報のとおり、シリーズ完結編となる第3弾『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』（1979年10月24日ロンドン、ザ・ヴェニュー公演）、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』（1979年11月6日ニューヨーク、ザ・ボトム・ライン公演）も、2026年2月18日にリリースされる予定だ。

■Spotify Japan企画「聴くドキュメンタリー」でYMOを特集

さらに、Spotify Japanが展開するプレイリストシリーズで、著名アーティストの音楽史をディープに振り返る「聴くドキュメンタリー」“ArtistCHRONICLE”（アーティスト・クロニクル）にてYMOの特集がスタート。エピソード1、2のモデレーターには世界デビューを果たし、パフォーマンスの表現力にも高い評価を得ている新しい学校のリーダーズのRIN、ゲストにはMETAFIVEで高橋幸宏と活動を共にし、現在はTESTSETでの活動が注目されている砂原良徳を迎え、11月19日0時より週1回ずつ全4回を配信予定。1979年に初のワールドツアーを行ったYMOをリスペクトしているというRINと“YMOカルトキング”の異名をもつ砂原良徳が、初めてYMOを聴くリスナーにもわかりやすく紹介。岡村靖幸、小山田圭吾もコメントを寄せている。

さらに、エピソード3、4はビデオ・ポッドキャストとして公開予定。エピソード3ではGinger Rootが日本国外から観たYMOを語り、エピソード4ではRINと砂原良徳、そしてデジタルヒューマンのimmaをモデレーターに加え、YMOのビジュアル面での影響やこれからの未来について語り尽くす。YMO入門編でありながらマニアも楽しめる必聴のプログラムとなっている。

また、大ヒット曲「ライディーン」「テクノポリス」を擁し、日本中にYMOブームを巻き起こした1979年の2ndアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』の初回発売盤に準じたカラーレコード（透明イエロー）“Yellow Clear Vinyl Edition”もこのタイミングでアンコール・プレスの出荷が始まっている。

■配信情報

Spotify Japan『YMO: ArtistCHRONICLE』

11/19、11/26、12/03、12/10 ※毎週水曜0時更新

モデレーター：

エピソード1、2…RIN（新しい学校のリーダーズ）、砂原良徳

エピソード3…Ginger Root

エピソード4…RIN（新しい学校のリーダーズ）、砂原良徳、imma

コメントゲスト（50音順）：岡村靖幸／小山田圭吾／Greg Phillinganes／Balming Tiger

ナレーター：サッシャ

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/16/1979』

2025.11.19 ON SALE

ANALOG『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/16/1979』

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 10/18/1979』

2025.11.19 ON SALE

ANALOG『YMO TRANS ATLANTIC TOUR PARIS 10/18/1979』

ANALOG『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー（Yellow Clear Vinyl Edition）』

※11月19日出荷開始

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』

2026.02.18 ON SALE

ANALOG『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』

2026.02.18 ON SALE

ALBUM『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』

2026.02.18 ON SALE

ANALOG『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』

