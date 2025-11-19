ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまはラオスに今なお大量に残る「不発弾」による被害を伝える施設を視察されています。

ラオス公式訪問3日目の愛子さまは、現地時間19日の午後2時半すぎ、ラオスに今も多く残る「不発弾」の現状を伝える「COPEビジターセンター」を訪問されました。

ラオスのNGOが運営するこの施設は、ベトナム戦争中にラオス全土に投下され爆発しなかった「不発弾＝UXO」による深刻な被害と現状を伝える啓発活動を行っています。

愛子さまは、施設にある不発弾についての展示を熱心にご覧になりました。

ベトナム戦争中、ラオスは中立国でしたが、アメリカ軍は北ベトナム軍の補給ルートを遮断するために隣国ラオスの全土を激しく空爆しました。そのため、ラオスは「人口一人当たり、世界で最も多く爆弾を投下された国」「世界最大の不発弾の汚染国」などといわれています。

現地で不発弾問題に取り組む日本のNGO、テラ・ルネッサンスによりますと、1964年から73年にかけて、アメリカ軍により200万トン以上の爆弾が投下され、いまもなお8000万個の不発弾が国土に残されているということです。

これまでの不発弾による死傷数は2万人以上にのぼり、その被害は今も続いています。2024年の被害者の6割以上が子どもで、おもちゃなどと間違えて不発弾に触り爆発する事故が相次いでいます。

愛子さまに日本で事前に進講を行ったラオス近現代史が専門の東京外国語大学・菊池陽子教授によりますと、愛子さまは、ラオスで一発の爆弾で400人以上の人が亡くなるなど大きな被害を受けた悲劇の場所などの説明に対し熱心に質問し、戦争の被害を受けた人々にお気持ちを寄せられているようだったということです。

愛子さまはこのあと、日・ラオス武道センターを訪問されます。