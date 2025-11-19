CW-X×イチロー“over 51”スポーツテスト

株式会社ワコールが展開するコンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」は19日、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏がキャプテンを務める「Team CW-X」の活動として、51歳以上を対象とした「CW-X×イチロー“over 51”スポーツテスト」を開催した。トークショーでは驚きのエピソードを披露した。

テストの合間にはトークショーも。イチロー氏のほか、「Team CW-X」の副キャプテンでもある4大会連続五輪出場の元陸上中長距離選手・福士加代子さん、フリーアナウンサーの三田友梨佳さん、ワコールの川西啓介社長が登壇。そっくりすぎると話題の5体の「イチローマネキン」も登場した。

「51歳からのコンディション」がテーマになると、イチロー氏は驚きのエピソードを披露した。

「この話をすると、大抵の人は『えっ！』となる」と話し出すと、トレーニングの量や強度は現役時代より今の方が高いとした。理由として「現役の時、特にシーズン中は体を追い込むことができない。今はずっとできて、気持ちさえあれば、どんどん追い込んで上げていける」と続けた。

ここで「面白いことが今年起きた」と切り出した。「年齢を重ねると怪我した時、回復に時間がかかるイメージがあるが、練習試合で軽く肘をやったんですよ。試合は2、3週間後だったから『あっ、無理かも』と思ったら間に合ったんですよね。つまり治癒力が上がっていると感じたんです」。

さらに高校野球女子選抜との試合前に、打撃練習で内転筋を痛めたことも告白。「松井秀喜と稼頭央が練習していた時に後ろで休んでいた。でも2、3日後に治った。毎年、追い込んでいるから怪我している。（すぐ治って）訳分からないですよ。51、52歳でもそんな現象が起こるんですよ」と肉体に起きた変化を強調した。

イチロー氏は米大リーグ移籍を決意した2000年秋、シーズンを戦い抜くために様々なメーカーの機能性ウェアを試着。「CW-X」を選んだことが始まりで、2002年には正式にアドバイザリー契約を締結するなど、25年以上のつながりがある。



