ミュージシャンのＤＡＩＧＯ（４７）が１９日、都内で行われた、声優を務めた映画「きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」（１２月１２日公開）の完成披露上映会に子役の倉田瑛茉（５）と出席した。

この日は作品にちなみ、一足早くＤＡＩＧＯはサンタ衣装、倉田はトナカイ衣装で登場。サンタ衣装はＤＡＩＧＯのために、ロック風に特別に作られたものとなっているそうで「すごくうれしい、クリスマスに借りてきたい」と満足げだった。

同作のシリーズは９年ぶり２度目の出演となったＤＡＩＧＯは、この９年で子供が２人できたことに触れ「下の子が１歳１０カ月くらいだけど、ちょうど車とか電車とか大ブームが巻き起こってる」と説明。「そこにこの話をいただいたのですごく良いタイミングで、案の定、息子もトーマスがバズってる」といい「だからうれしい、最高ですよね」と出演を振り返った。

倉田は同作で声優初挑戦となり「楽しかったけど、口に合わせるのが難しかった」と回想。するとＤＡＩＧＯは「でも瑛茉ちゃんのできあがったの聞いたんですよ。ＯＹＵでしたよ」と、おなじみの“ＤＡＩ語”で感想を口に。「答えは“俺よりうまい”。上手でした。すごかったね！」とユニークに絶賛した。

倉田との共演を振り返りＤＡＩＧＯは「学年で言ったら４１個下」と笑わせつつ、「僕が５、６歳の時とは考えられないくらいの能力をお持ちだなと思う」と絶賛。

またこの日のステージ裏では「『おじさん何歳に見える？』って言ったら、（倉田が）『４５歳』って言ってくれた」と告白。「本当は４７歳なので、２個若く言ってくれた。その微妙な答えが本当に嬉しかった。リアルに近いけど若く言ってくれる」と笑顔で続けた。