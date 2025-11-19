大分市佐賀関で発生した大規模火災で、建物170棟以上が焼けるなど甚大な被害が広がった要因について、消防士歴30年の専門家は「気象条件」と「佐賀関ならではの特徴」を指摘しました。

【写真を見る】大分市佐賀関大規模火災 被害拡大の背景に「高齢化」と「空き家」気象条件も影響 専門家「初期消火が遅れた可能性」指摘

臼杵市消防本部の元消防長で、大分大学減災センターの板井幸則さんは、これまでに経験したことのない規模の火災だったと話します。

板井客員教授：

「夜の11時ごろ、現場の確認に行ったが、炎を見ただけでもこれまで私はいろんな現場も見てきましたけど、こんな大きな火災は見たことがなかった」

170棟以上に延焼し、大分県内では過去に例をみないほど甚大な被害となった火災。火元から海を挟んで1.5キロほど離れた無人島にも延焼が確認されました。

板井客員教授：

「佐賀関の特徴として、住宅が密集している木造の家屋が多い。また空き家も多く、きのうは特に風が強かったというところで、風にあおられて大火になっていった」

火災発生当時、大分市には強風注意報が発表され、湿度は30%から40%台と空気が乾燥した状態でした。さらに、佐賀関地区は空き家が多く、高齢化率も高いため、初期消火が遅れた可能性もあると板井さんは指摘します。

大規模火災に対応するため、大分市消防局は別府市や臼杵市、佐伯市など近隣の消防本部にも応援を要請し、自前の21台とあわせて28台の消防車で消火活動にあたりました。

ただ、狭い路地などが影響し消火活動が難航。さらに夕刻に発生したことも消火活動の妨げとなった可能性があります。

板井客員教授：

「時間的にも悪かったもし、明るい時間だったら防災ヘリや自衛隊のヘリの要請ができ、空中散布というような形で迅速な消火につながっていくと思うが、夜間は当然出動できないので、そういったことが影響したのは事実」