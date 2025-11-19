マギー、美ボディ透ける黒レースインナー姿に「セクシーだけど品がある」「美の塊」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】モデルのマギーが11月18日、自身のInstagramを更新。レースインナーを着用した姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】年商億超え社長兼タレント「セクシーだけど品がある」レースインナー姿
マギーは「レースとシルエットが素敵すぎる」とつづり、レースを基調としたランジェリーを着用した写真を投稿。黒いレースが体のシルエットや素肌を美しく際立たせている。
この投稿に、ファンからは「美の塊」「ドキッとした」「素敵すぎるのよ」「憧れる」「セクシーだけど品がある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年商億超え社長兼タレント「セクシーだけど品がある」レースインナー姿
◆マギー、レースインナー姿公開
マギーは「レースとシルエットが素敵すぎる」とつづり、レースを基調としたランジェリーを着用した写真を投稿。黒いレースが体のシルエットや素肌を美しく際立たせている。
◆マギーの投稿が話題
この投稿に、ファンからは「美の塊」「ドキッとした」「素敵すぎるのよ」「憧れる」「セクシーだけど品がある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】