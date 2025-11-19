【日本一かわいい高校生候補】ももか＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/19】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第7回は、ファーストファイナリストGP：ももかさんのインタビューを届ける。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
◆ももかさんプロフィール
出身：長野県
学年：2年生
誕生日：2月24日
MBTI：ENFP
趣味：お菓子作り大好きです！
特技：走ることです！後誰とでもすぐ仲良くなれます！！
好きな食べ物：いちご大好きです！あとケーキも大好きだしチョコも好きだし、、甘いもの全部大好きです！
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：水の中で泣いている人の涙に気づいてあげる人になりなさい
最近ハマっていること：BIock Blast！
◆ももかさん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
今まで全力で取り組めるものがなかったのですが、いつものようにぼけーっとスマホをいじっていたら、ミスコンの広告が流れてきて、初めて自分から「したい」と思えるものと出会い、頑張りたいな思ったことがきっかけです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
笑顔です！最強の笑顔を研究しています。
― 憧れの有名人はいますか？
吉高由里子さん。
◆ももかさんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は悲しい思いをしたら引きずってしまうタイプなので、なかなか乗り越えるのに時間がかかってしまいます。でも、無理して乗り越えなくてもいいと思います。忘れられない辛いことなんて世の中沢山あるので！ゆっくりと自分なりに考えて解決すればいいと思います。まずは体と心をゆっくり休めて、よく寝て、沢山食べて、体を動かす！私はこうして辛いことを乗り越えることができました。
◆ももかさんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
声優さん。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私は「JCミスコン2023」と「女子高生ミスコン2024」に両方参加したのですが、ファイナリストになることができませんでした。“今回が最後”と思い、「女子高生ミスコン」のファーストファイナリストオーディションに参加したところ、応援してくださった皆さんのおかげで、ずっと夢見ていたファイナリストになることができました。諦めが悪いと言われたこともありましたが、絶対努力することは諦めてはいけない！これが夢を叶える秘訣だと思います。
◆「女子高生ミスコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「女子高生ミスコン」とは
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
