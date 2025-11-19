元おニャン子・渡辺美奈代「とろける甘さ」玉ねぎステーキのレシピ紹介「簡単に真似できそう」「見てるだけでも美味しい」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月18日、自身のInstagramを更新。手料理のレシピを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「簡単なのに映える」玉ねぎ料理のレシピ紹介
◆渡辺美奈代「玉ねぎステーキ」レシピ紹介
渡辺は「とろける甘さの玉ねぎステーキ」とつづり、調理の様子をリール動画で投稿。厚めにカットした玉ねぎをじっくり焼き、バターやコンソメなどで仕上げた簡単ながら旨味の詰まった玉ねぎステーキの作り方を手際よく紹介している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には、「見てるだけでも美味しい」「簡単に真似できそう」「玉ねぎってこんなに美味しそうになるの？」「簡単なのに映える」「食卓に出したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
