「今日好き」米澤りあ、ショーパンから美脚披露 ヘアスタイルにも注目集まる「カッコ可愛い」「雰囲気違う」
【モデルプレス＝2025/11/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが11月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女「いつもより大人っぽい」美脚スラリの秋コーデ
◆米澤りあ、ショーパンで美脚披露
米澤は「前髪伸ばしたいんだけどほんとに続かないんだよなー」とつづり、前髪をサングラスで上げておでこを出した姿を披露。ファーアウターにミニ丈の黒いボトムスを合わせ、スラリとした美しい脚が際立つショットを投稿している。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿には「カッコ可愛い」「コーデも髪型もいつもより大人っぽい」「最強コーデ」「似合いすぎて服も喜んでるよ」「前髪無いと雰囲気違う」「前髪伸ばせないのわかる」「デコ出しも似合う」などのコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
