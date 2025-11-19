レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、白トレーナーを手染めカラーチェンジ「クオリティ高い」「天才」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が11月18日、自身のInstagramを更新。服を手染めをしたことを報告し、話題を呼んでいる。
住谷は「お気に入りの白のトレーナーにカフェラテこぼしちゃって…いっその事好きな色に染めちゃおうとお風呂場で染めてみました」とつづり、服の染め作業に初挑戦したことを報告。作業途中の動画と共にピンク・ブルー・パープルの淡いグラデーションで綺麗に染まっているトレーナーの写真を公開し「初めての挑戦にしては…いい感じ？？」と満足そうに添えている。
この投稿には「可愛い」「クオリティ高い」「素人の仕上がりじゃない」「天才」「私もやってみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【写真】レイザーラモンHGの42歳妻「クオリティ高い」手染めした白トレーナー
【Not Sponsored 記事】