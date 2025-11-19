パイロットコーポレーションは、独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用したゲルインキボールペン「Juice+」（ジュース プラス）を2025年12月24日（水）より発売します。実売価格は1本165円（税込）。

「Juice+」（ジュース プラス）

記事のポイント ノート取りや教科書への書き込みに適した0.4mmの超極細タイプのゲルインキボールペン。学生の筆記ニーズに応え、100円台という買いやすい価格と全8色のインキ色をラインナップ。3色セットの限定ボディも用意されています。

「ジュース プラス」は、「イイコト、プラス。」をスローガンに、忙しい学生の毎日に寄り添い、筆記へのストレスを軽減する新しいゲルインキボールペンです。学生の筆記ニーズに応えるため、「書き心地」と「100円台」というコストパフォーマンスのよさを両立。

細書きに適した「パイプチップ」と、丈夫でなめらかな筆記感の「コーンチップ」の長所を併せ持つペン先である独自開発の「シナジーチップ」を搭載しており、細書きでありながら、かすれず、なめらかな書き味とスムーズな書き出しを実現しています。

ペン先のボール径は、罫線ノートや教科書など、細かい箇所への書き込みにも使いやすい超極細タイプの0.4mmを採用。

デザインは、シームレスでシンプルな白を基調とし、透明感のあるフロストガラス調のクリップ、インキ色をさりげなく示すノック部分など、ペンケースや様々な生活シーンにも馴染みやすい仕様を採用しています。

インキ色は、ブラック、レッド、ブルー、オレンジに加え、新色であるサクラ、ミント、ネモフィラ、ラベンダーの花や植物をイメージした4色を加え、計8色をラインナップしています。

また、「ジュース プラス 8色セット」（実売1320円／税込）および、数量限定でグリーンの限定ボディ（インキ色：黒）とカラーインキ2色がセットになった「ジュース プラス 3色セット」（実売495円／税込）も発売されます。

↑「ジュース プラス 3色セット」の限定ボディ。

限定3色セットには、グラフィックデザイナーの芝山綾乃さんが、学生を応援する言葉からデザインした、クリップに取り付けできる「プラスのことば クリッププレート」（全5種）のいずれか一つが付属します。

↑「プラスのことば クリッププレート」（全5種）。

発売に合わせて、人気声優の花江夏樹さんを起用したプロモーション「おしえて！倍速先生 早口授業書きとりチャレンジ」が実施されます。学生生活がプラスになるコツをテーマに、声優の花江夏樹さんを起用した早口授業風の限定オーディオを配信。店頭に設置されたQRコードから特設サイトにアクセスし、専用の試筆紙を使って倍速先生の授業を「ジュース プラス」を使って書きとることで、「速く書いてもなめらか」という特徴を楽しく体験できます。

パイロット 「Juice+」（ジュース プラス） 発売日：2025年12月24日 実売価格：1本165円（税込）

