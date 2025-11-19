『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版声優キャスト発表 田村睦心がシリーズ初参戦、吹替予告も解禁
ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）の日本語吹替版キャストが発表され、あわせて吹替版予告映像とアフレコ映像が解禁された。
【動画】『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告（吹替版）
本作では、前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続き、主人公ジェイク・サリー役を東地宏樹、ネイティリ役を小松由佳、クオリッチ役を菅生隆之が続投。キリ役の早見沙織、ロアク役のバトリ勝悟、スパイダー役の内田雄馬、ツィレヤ役の内田真礼、トノワリ役の楠大典など、シリーズを支えてきた声優陣も再び集結した。
本作に初登場し、物語の鍵を握る“アッシュ族”の長であり、パンドラへの復讐心を燃やす新キャラクター・ヴァラン役として、田村睦心がシリーズに初参加。炎を操る能力を持つヴァランは、サリー家にとって最大の脅威となる存在で、その圧倒的な力と狂気をどう演じるのか期待が高まる。また、空を拠点に活動する新たな種族、ウィンドトレーダーズも登場し、その長であるペイラック役を山路和弘が務める。
新たに解禁された吹替予告では、家族を失った悲しみを抱えながらも人類との戦いに立ち上がるジェイクとネイティリ、海の民との絆を深めたサリー家の子どもたち、そして“炎の決戦”を巻き起こすヴァランの強烈な存在感が描かれる。壮大なアクションやエモーショナルなドラマ、神秘の星パンドラのさらなる世界観が凝縮された映像となっている。
■『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版声優のコメント
▼ジェイク・サリー役：東地宏樹
『アバター』もいよいよ3作目！今回の『アバター・ファイヤー・アンド・アッシュ』も現代の最先端の技術を駆使し、壮大な素晴らしい作品になっております！
新たな敵『ヴァラン』の登場、人類とナヴィとの共存と敵対。そして、愛する家族との葛藤。見どころ満載です！がんばれジェイク!!収録も心を込めて、愛を込めて、気合い入れて頑張りました！是非ともご期待下さい♪
▼ネイティリ役：小松由佳
前回は余りに衝撃的な結末を迎えて打ちひしがれた母、ネイティリ。あのあと彼女がどうやって立ち直っていき、どうやって家族を守るのか、そして物語の軸になっていくであろう子供たちの未来がどうなるのか、心配でなりません！一方で、また新たな技術を駆使して一体どんな新しい世界が作られたのかを見ることが、ドキドキワクワク、楽しみで仕方ありません。早く映画館で体感したい！
▼ヴァラン役：田村睦心
ヴァランという役のイメージを掴むことは難しかったです。アフレコ前の今はテストでどんな風に声を当ててみようかワクワクしています。ディレクションもどんな感じでいただけるのかとても楽しみです。ヴァランは野生味がありつつ妖艶でミステリアスな雰囲気があると思っているので、うまくそれらを出せていけたらいいな…と思っています！頑張ります！
▼キリ役：早見沙織
ついに公開される3作目の「アバター」に、前作に続きキリの吹き替えとして参加できることを心よりうれしく思います。まだ明かされていない謎や、タイトルにあるファイヤーという要素に関してなど、どのように描かれているのかとても楽しみです。ぜひ、劇場の大きなスクリーンでご覧ください！
▼クオリッチ役：菅生隆之
またもや復活したクオリッチ大佐。第一作目から日本語吹替版に参加させて頂き、身の引き締まる思いです。大きな任務、地球への思い、そして息子スパイダーへの思いを胸に、厳しくクールではありながらも血の通った男として演じたいと思っています。この壮大な物語と最高峰の映像美。吹替え版もキャスト、スタッフ一丸となって作り上げました。どうぞ劇場の大きなスクリーンでご堪能ください。
▼ロアク役：バトリ勝悟
引き続き壮大なアバターの世界に入ることができて感激です！前作では兄の背を追いかけていたロアクが、今作ではきっと、その意思を継ぎ家族を守り、周りに勇気を与えられるような人物に成長してくれるのでは？と期待してます。
自分の身も引き締まる思いです。楽しみでなりません。
▼スパイダー役：内田雄馬
アバター3年ぶりの続編ということで、とてもワクワクしています。今回もスパイダーの吹替をやらせていただけることが光栄です。『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』ぜひ劇場でお楽しみください！
▼ツィレヤ役：内田真礼
みなさん、こんにちは！ツィレヤの吹き替えを担当させていただきました、内田真礼です。またアバターの世界に帰ってこられて、うれしく思います！新しいキャラクターたちがPVでも見ることができるので、どんなストーリーが待っているのかワクワクしています。私も劇場公開を楽しみにしています！
