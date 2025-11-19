FANTASTICS、八木勇征出演ドラマに全員がスペシャルゲスト出演へ 中島颯太「勇征くんはずっとソワソワしていました」【コメントあり】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの全メンバーが、テレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の12月3日に放送される第9話に出演することが決まった。19日に発表された。
【場面カット】2人にいったい何が…タキシード姿の八木勇征＆ドレス姿の鈴木愛理
2023年10月に放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。今作では、主演に鈴木愛理、上司となる推しに八木勇征(FANTASTICS)を迎え、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーが展開される。
このたび、氷室／高代旬を演じる八木が所属するダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS のメンバー、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、中島颯太がスペシャルゲスト出演。テレ東のドラマで全メンバーが一緒に出演するのは初めてとなる。撮影現場では、和気あいあいとした様子で撮影が進み、とあるシーンでは鈴木が見惚れる瞬間も（!?）。
なお、きょう19日に第7話（深0：36〜）が放送される。第6話では愛衣と旬の関係が想像を超える展開を迎え、まさにフルスロットルなクライマックスで幕を閉じた。推しとファン、上司と部下という関係を超えようとする2人の距離は一体どうなるのか（!?）。
■中島颯太コメント
FANTASTICS メンバーそろって勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が大幅に張り切ってしまいました(笑)。勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました(笑)。撮影現場はとてもあたたかい雰囲気で、勇征くんがたくさんの方に愛され、そして本人も現場を愛していることを強く感じました。ぜひ、全員の表情にも注目してください！貴重な経験をありがとうございました。ぜひ多くの方にドラマをご覧いただけたらうれしいです！
【場面カット】2人にいったい何が…タキシード姿の八木勇征＆ドレス姿の鈴木愛理
2023年10月に放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。今作では、主演に鈴木愛理、上司となる推しに八木勇征(FANTASTICS)を迎え、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーが展開される。
なお、きょう19日に第7話（深0：36〜）が放送される。第6話では愛衣と旬の関係が想像を超える展開を迎え、まさにフルスロットルなクライマックスで幕を閉じた。推しとファン、上司と部下という関係を超えようとする2人の距離は一体どうなるのか（!?）。
■中島颯太コメント
FANTASTICS メンバーそろって勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が大幅に張り切ってしまいました(笑)。勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました(笑)。撮影現場はとてもあたたかい雰囲気で、勇征くんがたくさんの方に愛され、そして本人も現場を愛していることを強く感じました。ぜひ、全員の表情にも注目してください！貴重な経験をありがとうございました。ぜひ多くの方にドラマをご覧いただけたらうれしいです！