『ばけばけ』ヘブンの評価をつかみ始めたトキは… 第39回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第39回（20日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、なんとかヘブン（トミー・バストウ）が求める「ビア」を手に入れ、女中クビの危機を乗り越えたトキ（高石あかり）。ヘブンに習ったスキップを司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）やサワ（円井わん）と練習したり、ヘブンとのコミュニケーション方法もできてきて、余裕が生まれる。しかし、仕事の最中にヘブンを怒らせてしまい再びクビの危機を迎える。
今回は、女中としてはまだまだ未熟なトキ（高石あかり）だが、気遣いや武家の娘のたしなみで覚えた生け花などで、徐々にヘブン（トミー・バストウ）の評価をつかみ始めていた。トキは生け花やお茶を習い直そうと、タエ（北川景子）を訪ねて稽古の再開を願う。ある日、ヘブンのシャツをアイロンがけしていたトキだったが、そこに急な来客が訪れる。ヘブンの仕事の邪魔にならないよう、トキは慌てて来客を迎えることになる。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、なんとかヘブン（トミー・バストウ）が求める「ビア」を手に入れ、女中クビの危機を乗り越えたトキ（高石あかり）。ヘブンに習ったスキップを司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）やサワ（円井わん）と練習したり、ヘブンとのコミュニケーション方法もできてきて、余裕が生まれる。しかし、仕事の最中にヘブンを怒らせてしまい再びクビの危機を迎える。