鈴木このみ、復帰を報告「今の歌声を精一杯届ける」 先週“声帯ポリープ療養”を発表
声帯ポリープ療養の歌手・鈴木このみ（29）が19日、自身のXで、次回ライブで復帰することを報告した。
【写真】ポジティブに意欲をつづった鈴木このみのコメント（全文）
投稿で「今週末のリスアニ台湾にてライブ復帰します」と報告。「どんな日であろうと、マイクを握ったら絶対に幕が上がる。始まったら止まらない、だから、進んでいくだけ！」とポジティブにつづり、「私はそんなライブが大好きです。今回も今回だけの時間を楽しみましょ」と呼びかけた。
続けて「今の歌声を精一杯届けるので、どうぞよろしくお願いします！！！」と締めくくった。
鈴木は11月12日、声帯ポリープ療養のため、イベントの出演キャンセルを発表。「一時的なポリープとのことで、ここでしっかりと治療を受けて治したいと思います」などとつづっていた。
鈴木はテレビアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』オープニングテーマ、テレビアニメ『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』オープニングテーマ、テレビアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』オープニングテーマなど、数多くのアニメ主題歌を担当している。
【写真】ポジティブに意欲をつづった鈴木このみのコメント（全文）
投稿で「今週末のリスアニ台湾にてライブ復帰します」と報告。「どんな日であろうと、マイクを握ったら絶対に幕が上がる。始まったら止まらない、だから、進んでいくだけ！」とポジティブにつづり、「私はそんなライブが大好きです。今回も今回だけの時間を楽しみましょ」と呼びかけた。
鈴木は11月12日、声帯ポリープ療養のため、イベントの出演キャンセルを発表。「一時的なポリープとのことで、ここでしっかりと治療を受けて治したいと思います」などとつづっていた。
鈴木はテレビアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』オープニングテーマ、テレビアニメ『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』オープニングテーマ、テレビアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』オープニングテーマなど、数多くのアニメ主題歌を担当している。