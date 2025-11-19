今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０２年勝ち馬のトウカイポイント（蛯名騎乗）を振り返る。

１１番人気のトウカイポイント（蛯名）が直線で力強く伸び、父子３代のＧ１制覇を果たした。大歓声が待ち受ける直線で、１１番人気の伏兵が躍動した。５、６頭が横一線に並んだ激戦の中を、トウカイポイントが蛯名の手綱に応えて抜け出した。あとゴールまで１００メートル。内からリキアイタイカン、外からエイシンプレストンが強襲してきたが振り切って、スターホースの仲間入りを果たした。

祖父シンボリルドルフ―父トウカイテイオーに続いて、父子３代Ｇ１制覇の快挙だ。ゴールに飛び込むとすぐ、蛯名は左手で力強くガッツポーズ。「流れに乗れたし、いい伸びを見せてくれた。最後も何とか我慢してくれました」会心の笑みを浮かべた。

前走の悔しさを晴らすことしか考えていなかった。中団をじっくりと進み、４コーナーでも抜群の手応えだった。「しっかり追えるように広いところはないか」―蛯名の脳裏には、馬群にもまれっぱなしで追うことすら出来ずに５着と敗れた富士Ｓがあった。同じ過ちは繰り返さなかった。前にブレイクタイム、左にアドマイヤコジーン。その間をきれいにさばいて、地方出身の６歳馬を勝利に導いた。「前走でミスしたのに、乗せてもらえた。オーナー、調教師に感謝の気持ちです」晴れ晴れとした表情が秋の夕日に輝いた。

開業７年目の後藤調教師（当時）は、我慢の末につかんだＧ１初制覇といってもいいだろう。「体が弱いのに一生懸命に走りすぎてしまう。気持ちと体のバランスを整えるのが難しい」そのため長めの距離を中心に使った。さらに、０１年４月の準オープン特別（１１着）のあとに去勢もした。「余分な脂肪が落ちたし、無駄なことをしなくなった」地道な努力が実を結んだのだ。