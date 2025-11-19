◇明治神宮大会大学の部決勝 青山学院大4―0立命大（2025年11月19日 神宮）

大学の部は決勝が行われ、青山学院大（東都大学）が立命大（関西5連盟第2）を4―0で破り、07、08年東洋大以来、史上6校目の連覇を果たした。

中日からドラフト1位指名を受けた最速152キロ右腕・中西は、立命大打線を寄せ付けず、2安打無失点の完投勝利。9回は3者連続三振で17奪三振の快投で連覇を引き寄せた。

優勝インタビューで中西は、降り注いだ声援について「いや〜最高ですね」と語り、「立命館大学さんもかなり良い打線だった。かなり試行錯誤しました。普段しないような配球もしたので、抑えることができてよかった」とニュースタイルが奏功したことも喜んだ。

そんな中西の快投を喜んだのは青学大だけでなく、竜党もだった。Xでは「中日でも優勝頼む」など、早くもエールが続々と届き「中日のスカウトってほんまに優秀」「マジでAクラスまであと少しやぞ」「中日で中西―渡部バッテリー完成させよう」「ドラゴンズに来るとか最高」「竜の希望」「中日黄金期来るやん」など、喜びの声であふれていた。