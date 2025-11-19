東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」3階のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「クリスマスメインセレクトブッフェ」を開催。

イルミネーション煌めく空間で、贅沢素材を使用した選べるメインディッシュとブッフェが堪能できます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」クリスマスメインセレクトブッフェ 〜Christmas Wonder Buffet〜

料金：大人 7,900円(税・サ込)／9歳〜12歳 4,700円(税・サ込)

※クリスマス限定ノンアルコールカクテル・ソフトドリンクバー付

※小学生までの方には、お子様プレート1,600円も用意されます

※One Harmony会員は表示料金より10％OFF。さらに、プレミアムセレクションにグランドニッコー東京ベイ 舞浜を選ぶことで表示料金より20％OFF

開催期間：2025年12月19日（金）〜25日（木）

開催時間：17:30〜22:30（ラストオーダー21:30）／120分制 ※お料理の提供は22:00までとなります

メニュー：

お好みのメインディッシュより1品【魚料理】・ロブスターテルミドール・アワビと野菜の香草風味 バルサミコソース・金目鯛と蛤のカルトッチョ（紙包み焼き）【肉料理】・パイケース入りブッフ・ブルギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み）・黒毛和牛のグリル 柚子胡椒ソース・黒毛和牛のハンバーグとフォアグラのロッシーニ風パフォーマンスキッチン一例・マルゲリータ・4種のチーズとはちみつのピザ・ショートパスタ（バジルトマトソース・カルボナーラソース・ボロネーゼソース）ブッフェメニュー一例・コールドローストビーフ キャロットラペとオニオンソース添え・バターナッツスクワッシュのブランマンジェ 紅ズワイガニサラダ添え・トマトとモッツァレラチーズの焼きカプレーゼ・鴨スモークと茄子のタリアータ バルサミコソース・スモークサーモンとクリームチーズのキッシュ ディル風味・鹿児島県産黒豚のポルケッタ ロベールソース・カサゴとアサリのブレゼ 柑橘風味・フランクフルターブルストとゴロゴロ野菜のスープカレー・ブッシュ・ド・ノエル・ストロベリーとマスカルポーネムース・シュトーレン など約40種類

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

開催場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

予約・問合せ：レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10:00〜18:00）

グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階にある、イルミネーションが煌めくアトリウムに位置するオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

年間を通じて「夜の遊園地ダイニング」をテーマに、にぎやかな雰囲気の中で彩り豊かな季節のディナーブッフェが楽しめます。

クリスマス期間は、贅沢な食材を使用したシェフのスペシャリテに加え、ブッフェの原型とされる北欧発祥のスモーガスボードのエッセンスを取り入れたオードブルや温製料理、デザートがラインナップ。

メインディッシュは、「ロブスターテルミドール」や

「パイケース入りブッフ・ブルギニョン」をはじめ、アワビやフォアグラなどを使用した豪華な6品から、お好みの1品が選べます。

また、ブッフェテーブルには「バターナッツスクワッシュのブランマンジェ 紅ズワイガニサラダ添え」や「鴨スモークと茄子のタリアータ バルサミコソース」

「コールドローストビーフ キャロットラペとオニオンソース添え」「鹿児島県産黒豚のポルケッタ ロベールソース」「カサゴとアサリのブレゼ 柑橘風味」などの聖夜を彩るごちそうをはじめ、

「ストロベリーとマスカルポーネムース」「ブッシュ・ド・ノエル」などのデザートが華やかに並ぶほか、ピザ窯から焼き立てを提供する「マルゲリータ」なども登場。

店内はツリーやメリーゴーラウンド、観覧車などの装飾で彩られ、まるでクリスマスの遊園地に迷い込んだような心ときめく空間で、大切な方と過ごす特別なディナータイムが堪能できます。

イルミネーション煌めく空間で、贅沢素材を使用した選べるメインディッシュとブッフェが堪能できるスペシャルメニュー。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」にて2025年12月19日より提供が開始される「クリスマスメインセレクトブッフェ 〜Christmas Wonder Buffet〜」の紹介でした☆

