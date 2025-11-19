◇NBA レイカーズ140ー126ジャズ（2025年11月18日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズのレブロン・ジェームズ（40）が18日（日本時間19日）に本拠地ジャズ戦で座骨神経痛から復帰。いきなり11得点12アシストダブルダブルを達成した。チームもルカ・ドンチッチがチーム最多37得点10アシストの大暴れで逆転勝利を飾った。3連勝でチームの大黒柱の復帰を祝福した。

レブロンは今年の12月30日で41歳を迎える。今季で23年目のシーズンになるが、7月下旬から8月初旬のコート練習で座骨神経痛のケガを負った。そのため23年のキャリアで初めて開幕戦を欠場。慎重にリハビリに取り組んだ上で、この日から戦列復帰となった。

ラプターズやネッツで活躍したビンス・カーター氏の22シーズンを抜いて、NBA歴代最長となる23年目のシーズンキャリアをスタートさせた。復帰戦は黄金のバスケットシューズでコートに立って、足下から存在感を示した。

試合では第1Qからアシストでチームに貢献。特別な瞬間は第2Qに訪れた。残り8分20秒で左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。レブロンの今季初得点にアリーナから大歓声が上がった。その後も得点とアシストを重ねて、復帰戦から29分37秒出場して11得点12アシストのダブルダブルを達成した。

ネットではレブロンの“黄金シューズ”に「かっこいい！」「さすがキング！！」「派手だね！」「輝きすぎ」「ピカピカ過ぎて床まで光ってるw」などの声が上がった。