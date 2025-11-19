俳優の秋野暢子さんが自身のインスタグラムを更新。朝食に食べた自家製サンドイッチを、画像を添えて紹介しています。

【写真を見る】【 秋野暢子 】 「今朝は卵３個の分厚いサンドです」 朝食の自家製サンドイッチを披露



秋野さんは「今朝は卵３個の分厚いサンドです。炒めハムとスライスチーズも挟んで。」と綴り、卵をふんだんにはさみ、ボリュームたっぷりのサンドイッチを手にした画像を投稿しました。







別の画像で紹介された秋野さんのこの日の朝食メニューは、卵サンドの他に、ドリンクと、ヨーグルトに、健康飲料と、健康を意識したメニューになっています。



秋野さんは「今日は、めちゃくちゃ寒いですね〜 もうしっかりコートの出番〰！風邪引かないように気をつけましょうね。」と、寒さに気をつけるよう呼びかけました。







秋野さんは2022年に頸部食道がんに罹患し、声帯そばにも病巣があったため手術を回避。抗がん剤と放射線を使った化学放射線治療を行い、一昨年に寛解したことを公表していました。そして現在に至るまで、健康や食事・創作やライフスタイルなどについて投稿を続け、治療の体験についての講演や情報番組への出演など、活躍を続けています。

【担当：芸能情報ステーション】