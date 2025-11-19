東出昌大「クマを撃った！」駆除する猟師の本音
―［誰が為にか書く〜北関東の山の上から〜］―
環境省によれば、今年４月〜１０月までのクマによる被害件数は１７６件、被害者数は１９６件と過去最悪のペースとなっている。連日、各所にクマの目撃情報、被害報告がニュースで報道され、われわれの日常を震撼させているなか、本誌連載中の東出昌大が寄稿したクマ報道に関する記事を配信したところ、話題を呼んだ。さまざまな意見が飛び交うなか、猟師として山に出入りする東出昌大がさらなる見解を述べる。（以下、東出昌大氏による寄稿）
◆金属製の檻さえ頼りなく感じるクマ駆除の現場
「熊が檻に入ったから撃ちに来てくれ」
数日前から桃畑が熊に荒らされ、行政から駆除の許可がおり、猟友会のベテラン猟師が仕掛けた箱罠に熊が入った。
その日、山から下りて来たばかりの私はちょうど鉄砲を持って軽トラに乗っており、すぐに駆け付けられる状況にあった。
熊肉が食べられる期待と、殺しをやらねばならない憂鬱さを同時に抱きながら、オンボロ愛車のギアをガチャガチャやって田舎道をブッ飛ばした。
畑に着くと先輩猟師がお茶を飲みながら日向ぼっこをしていた。罠の場所の案内を受け、現場に向かう。
箱罠は畑の奥の茂みの、遠くから覗いても見え難い場所に置いてあった。しかし、人間が近付いて来る気配に気づいたのか、金属製の檻をバシャンと叩きながら「ゴアァッ！！」と吼える声が聞こえた。
鉄砲のカバーを外し、鳥撃ち用の散弾をポケットから抜き出す。
通常、狩猟で大型獣を狙う場合は弾の大きな一粒弾を使うが、罠の中の熊は至近距離で撃てるため、貫通力よりも当たる面接の大きな散弾を選んだ。
ランスで突くよりも、ハンマーでボガンッとやるイメージ。着弾が頭頂部なら、なおさら脳の広範囲が破壊され卒倒するだろう。
熊は近づく私を認めると、数秒押し黙った。「コイツハ オレニ 何ヲ シニキタンダ」私を見定める時間。
今まで山で生きてきた数年で、これほどに暴れても脱出の出来ない堅牢な金属製の箱に閉じ込められたことは無かったし、人生の中でもとんでもない事態に陥っていることは熊にも察しがついているのだろう。
銃に弾を込め、銃口を熊に向けて檻の隙間にスーッと近付ける。
熊は瞬時にその行為が「ナニカ キケン」だと感じ、吠え声を「ガオオッ！！」と明確な敵意に溢れた声に変え、鉄格子から手を伸ばしては銃口を振り払おうとする。その剣幕は腹にくる。いくら金属製の檻があっても、その檻さえ頼りなく感じてしまうほどに「こいつには勝てない」という絶望的な恐怖感を覚える。
私は頭蓋の中心を撃ち抜きたい一心。殺すなら無駄に苦しませたくない。そして興奮させ過ぎれば、肉も不味くなる。目の前の熊は箱罠が一瞬浮くほどに全身を鉄にぶつけ、憤怒をあらわにした興奮は絶頂を迎えている。
鉄砲を差し込むたびに熊は暴れ、剛腕を振るい、強靭な顎で噛みつこうとし、それを避けながらまた鉄砲を差し込む攻防が数十秒続いた。
そして数秒、熊の動きが緩慢になった。
「今だっ！」と引き金に指をかけて発砲、その一瞬間、鉄砲の照準器の先で熊が首を上に振り上げる素振りが見えた
ドゴォアアァァァンッ！！
放たれた銃弾は熊の鼻先から下顎にかけてを吹き飛ばした。と同時に熊は檻の中で立ち上がろうと窮屈な姿勢になりながら、両手で顔を覆った。
「フゴッ！アァァ〜！」熊の口元から叫びにならない声が、そして真っ黒な両手の間からは泡だった鮮血がボトボトと溢れ落ちた。
のたうち回る熊の脳天を鉄砲で追いかけ、数秒後、二の矢を放つ。
ドチャンッと熊は、檻の中で力無く崩れた。
半壊した熊の顔を見て、舌が口から垂れていることを確認する。「野生動物は死ぬとベロを出す」と猟師の間では言われている。
