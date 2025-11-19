来月3日のTMKジム主催興行（カンテレなんでもアリーナ）で95キロ契約8回戦の再起戦に臨む但馬ブランドン・ミツロ（31＝TMK）が19日、大阪市内の所属ジムで練習を公開。ムサ・ンテゲ（ウガンダ）戦へ向け、自己最長となる10Rのスパーリングを披露した。

スパーリングパートナーとして来日中のメキシコヘビー級王者・マヌエル・コスメ・ソサを相手に、試合に匹敵した緊張感あふれる打撃戦を展開。「過去一番の仕上がり。勝ちにこだわりたい」の決意を証明した。

5回TKO負けを喫した5月以来のリング。10月1日にTMKジムへ移り、体重もデビュー時の120キロから半年で95キロまで落とした。将来的には、クルーザー級、もしくはライトヘビー級でのタイトル戴冠を目指す。

発憤材料は尽きない。今回の試合では、婚約者の千本瑞規さんが初のサブセコンド入り。千本さんは元プロボクサーで、東洋太平洋女子ミニマム級タイトルを奪取した経歴を持つ。すでに大阪市内で同居しており、食事面、精神面のサポートは万全。但馬も「元ボクサーなので心強い」と話す。再起戦を制して、来年にも目指す入籍に花を添えられるか。但馬が男になる時が来た。