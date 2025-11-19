FRUITS ZIPPERら輩出・KAWAII LAB.、プロジェクト発足4周年記念イベント開催決定 ベストアルバムもリリース
【モデルプレス＝2025/11/19】アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が、プロジェクト発足4周年記念イベント「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE」を、Kアリーナ横浜にて2026年2月11日〜2月15日まで5日間、神戸ワールド記念ホールにて2026年3月7日、8日までの2日間開催することが決定した。
【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「すっぴん？」“寝起き”ショット公開
2月11日よりKアリーナ横浜にて5日間開催するイベントは、KAWAII LAB.に所属する全グループが出演する「KAWAII LAB. SESSION」のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETの単独公演を開催。神戸ワールド記念ホールにて開催するイベントは、3月7日がCANDY TUNEとSWEET STEADY、3月8日がFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETの2マンライブとなる。
あわせて、プロジェクトに所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらの楽曲を収録したベストアルバム「KAWAII LAB. BEST ALBUM」が、2026年2月11日に発売決定。同作には、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」、SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など4グループの代表曲が3曲ずつ収録されるが、そのうちの1曲は、各グループ人気曲の中からファン投票によって決定される。なお、投票は11月18日より11月30日まで開催されている。
アルバムは全16曲を収録予定となっており、4グループのメンバー総勢29人が歌唱する新曲も収録予定。アルバムは初回限定盤、FRUITS ZIPPER盤、CANDY TUNE盤、SWEET STEADY盤、CUTIE STREET盤、カワラボ盤の6形態での展開となり、初回限定盤には5月に開催された「KAWAII LAB. SESSION Vol.14」の映像を収録。各グループ盤には、各グループの集合カットがジャケットに起用され、メンバーのソロカットなどを収録したブックレットが付属となる。また、6形態全てに形態別のトレカがランダムで封入される。
さらに、アルバム発売の2月まで、各グループのリリースイベントを開催予定。リリースイベントの情報は今後も追加されていく。（modelpress編集部）
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB． SESSION vol．19〜」
日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15：00 ／ 開演 17：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／KAWAII LAB．MATES／KAWAII LAB．SOUTH
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜FRUITS ZIPPER〜」
日時：2026年2月12日（木）開場 16：00 ／ 開演 18：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CANDY TUNE〜」
日時：2026年2月13日（金）開場 16：00 ／ 開演 18：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CANDY TUNE
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol．20〜」
日時：2026年2月14日（土）開場 15：00 ／ 開演 17：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／KAWAII LAB．MATES／KAWAII LAB．SOUTH
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CUTIE STREET〜」
日時：2026年2月15日（日）開場 14：00 ／ 開演 16：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CUTIE STREET
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day1」
日時：2026年3月7日（土）開場 15：30 ／ 開演 17：00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：CANDY TUNE／SWEET STEADY
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day2」
日時：2026年3月8日（日）開場 13：30／開演15：30
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：FRUITS ZIPPER／CUTIE STREET
【形態】
■初回限定盤
CD＋Blu−ray＋トレカ
トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入
■FRUITS ZIPPER盤／CANDY TUNE盤／SWEET STEADY盤／CUTIE STREET盤
CD＋トレカ
トレカ FRUITS ZIPPER ／ CANDY TUNE ／ SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
■カワラボ盤
CD ＋トレカ
トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
【収録楽曲】
FRUITS ZIPPER：わたしの一番かわいいところ／NEW KAWAII
CANDY TUNE：キス・ミー・パティシエ／倍倍FIGHT！
SWEET STEADY：Call me，Tell me／ぱじゃまぱーてぃー！
CUTIE STREET：かわいいだけじゃだめですか？／ひたむきシンデレラ！ など全16曲
【Not Sponsored 記事】
◆KAWAII LAB.、4周年記念イベント開催
2月11日よりKアリーナ横浜にて5日間開催するイベントは、KAWAII LAB.に所属する全グループが出演する「KAWAII LAB. SESSION」のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETの単独公演を開催。神戸ワールド記念ホールにて開催するイベントは、3月7日がCANDY TUNEとSWEET STEADY、3月8日がFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETの2マンライブとなる。
あわせて、プロジェクトに所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらの楽曲を収録したベストアルバム「KAWAII LAB. BEST ALBUM」が、2026年2月11日に発売決定。同作には、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」、SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など4グループの代表曲が3曲ずつ収録されるが、そのうちの1曲は、各グループ人気曲の中からファン投票によって決定される。なお、投票は11月18日より11月30日まで開催されている。
アルバムは全16曲を収録予定となっており、4グループのメンバー総勢29人が歌唱する新曲も収録予定。アルバムは初回限定盤、FRUITS ZIPPER盤、CANDY TUNE盤、SWEET STEADY盤、CUTIE STREET盤、カワラボ盤の6形態での展開となり、初回限定盤には5月に開催された「KAWAII LAB. SESSION Vol.14」の映像を収録。各グループ盤には、各グループの集合カットがジャケットに起用され、メンバーのソロカットなどを収録したブックレットが付属となる。また、6形態全てに形態別のトレカがランダムで封入される。
さらに、アルバム発売の2月まで、各グループのリリースイベントを開催予定。リリースイベントの情報は今後も追加されていく。（modelpress編集部）
◆イベント概要
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB． SESSION vol．19〜」
日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15：00 ／ 開演 17：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／KAWAII LAB．MATES／KAWAII LAB．SOUTH
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜FRUITS ZIPPER〜」
日時：2026年2月12日（木）開場 16：00 ／ 開演 18：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CANDY TUNE〜」
日時：2026年2月13日（金）開場 16：00 ／ 開演 18：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CANDY TUNE
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol．20〜」
日時：2026年2月14日（土）開場 15：00 ／ 開演 17：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／KAWAII LAB．MATES／KAWAII LAB．SOUTH
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CUTIE STREET〜」
日時：2026年2月15日（日）開場 14：00 ／ 開演 16：00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CUTIE STREET
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day1」
日時：2026年3月7日（土）開場 15：30 ／ 開演 17：00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：CANDY TUNE／SWEET STEADY
「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day2」
日時：2026年3月8日（日）開場 13：30／開演15：30
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：FRUITS ZIPPER／CUTIE STREET
◆「KAWAII LAB. BEST ALBUM」概要
【形態】
■初回限定盤
CD＋Blu−ray＋トレカ
トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入
■FRUITS ZIPPER盤／CANDY TUNE盤／SWEET STEADY盤／CUTIE STREET盤
CD＋トレカ
トレカ FRUITS ZIPPER ／ CANDY TUNE ／ SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
■カワラボ盤
CD ＋トレカ
トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
【収録楽曲】
FRUITS ZIPPER：わたしの一番かわいいところ／NEW KAWAII
CANDY TUNE：キス・ミー・パティシエ／倍倍FIGHT！
SWEET STEADY：Call me，Tell me／ぱじゃまぱーてぃー！
CUTIE STREET：かわいいだけじゃだめですか？／ひたむきシンデレラ！ など全16曲
【Not Sponsored 記事】