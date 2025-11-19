明日20日は晴れのエリアが広がる。朝は放射冷却で今朝以上に冷え込みが強まる所も。3連休は広い範囲で晴れて行楽日和が続く見込み。日中は日差しが暖かく感じられても、朝晩は上着やコートが必要な寒さで、寒暖差に注意。3連休明けは北日本の日本海側を中心に再び雨から雪へ。

明日20日 晴れエリア拡大 朝の冷え込み一段と厳しくなる所も

明日20日(木)は広い範囲で晴れるでしょう。九州や山陰は午前中は一部で雨が降りそうです。関東も朝は南部の沿岸部で雨の所があるでしょう。午後からは広く晴れる見込みです。





北陸や北日本は日中は晴れますが、寒冷前線が近づくため天気は下り坂です。北陸は夕方から所々で雨や雷雨となり、東北や北海道の日本海側は夜から雨が降りだすでしょう。今朝は各地で今季一番の冷え込みとなりましたが、明日20日(木)朝も強い冷え込みが続きます。放射冷却で今朝以上に冷え込む所もあり、最低気温は名古屋で4℃、大阪で6℃の予想です。東京都心は7℃まで下がり、冷えるでしょう。暖房を使用するなど、暖かくしてお休みください。

3連休は行楽日和が続く 連休明けは雨や雪の所も

21日(金)は北陸や東北は雨、北海道は湿った雪が降るでしょう。雪の積もった所では道路の状況が悪くなることもありますので、ご注意ください。関東から西は晴れる見込みです。



22日(土)からの3連休は広い範囲で晴れて、行楽日和が続く見込みです。日中は日差しの下では暖かく感じられるくらいでも朝晩との気温差は大きいでしょう。昼間は暖かく感じられても、上着やコートは必需品です。



3連休明けの25日(火)から26日(水)にかけては、発達する低気圧の影響で北陸や北日本の日本海側を中心に雨や風が強まり、荒れた天気になる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。

前線通過後は、北日本を中心に寒気が南下し、次第に雪に変わる所もあるでしょう。